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Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой - РИА Новости, 29.07.2025
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Калужская область
 
17:55 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tarutino-2032190031.html
Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой
Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой - РИА Новости, 29.07.2025
Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой
Министру культуры РФ Ольге Любимовой представили концепцию создания музея-заповедника "Тарутино" в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:55:00+03:00
2025-07-29T17:55:00+03:00
калужская область
калужская область
ольга любимова
культура
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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Министру культуры РФ Ольге Любимовой представили концепцию создания музея-заповедника "Тарутино" в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, во вторник в Калужской области с рабочей поездкой побывала министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее сопровождал губернатор Владислав Шапша. Поездка главы федерального ведомства началась с посещения мемориального комплекса в селе Тарутино Жуковского района и осмотра военно-исторического музея "Тарутино", филиала Калужского объединенного музея-заповедника. "Здесь по поручению председателя правительства РФ будет создан музей-заповедник "Тарутино", включающий новое здание музея, туристско-экскурсионные тропы и гостиницу", - говорится в сообщении. Ольгу Любимову познакомили с концепцией проведения работ, которые планируется провести в три этапа. На первом этапе будет построено новое одноэтажное здание музея площадью 1700 квадратных метров, на втором планируется организация сети военно-исторических троп, на третьем - создание гостиничного комплекса, для чего планируется привлечь частные инвестиции, отмечают в пресс-службе. В сообщении подчеркивается, что проект нового здания музея предполагает наличие эксплуатируемой кровли, с которой будет открываться вид и на поле, и Старую калужскую дорогу - древний путь, соединявший Москву с Калугой. В основе экспозиции музея планируются объемные панорамы. По оценке музейных работников, это даст возможность погрузить современного человека в атмосферу соответствующей эпохи. "Ольга Любимова и Владислав Шапша положительно оценили проект, отметив, что выбран максимально эффективный вариант как строительства, так и создания экспозиции", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250728/ekoturizm-2032002016.html
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калужская область, ольга любимова, культура
Калужская область, Калужская область, Ольга Любимова, Культура
Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой

Ольге Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Министру культуры РФ Ольге Любимовой представили концепцию создания музея-заповедника "Тарутино" в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, во вторник в Калужской области с рабочей поездкой побывала министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее сопровождал губернатор Владислав Шапша. Поездка главы федерального ведомства началась с посещения мемориального комплекса в селе Тарутино Жуковского района и осмотра военно-исторического музея "Тарутино", филиала Калужского объединенного музея-заповедника.
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"Здесь по поручению председателя правительства РФ будет создан музей-заповедник "Тарутино", включающий новое здание музея, туристско-экскурсионные тропы и гостиницу", - говорится в сообщении.
Ольгу Любимову познакомили с концепцией проведения работ, которые планируется провести в три этапа. На первом этапе будет построено новое одноэтажное здание музея площадью 1700 квадратных метров, на втором планируется организация сети военно-исторических троп, на третьем - создание гостиничного комплекса, для чего планируется привлечь частные инвестиции, отмечают в пресс-службе.
В сообщении подчеркивается, что проект нового здания музея предполагает наличие эксплуатируемой кровли, с которой будет открываться вид и на поле, и Старую калужскую дорогу - древний путь, соединявший Москву с Калугой. В основе экспозиции музея планируются объемные панорамы. По оценке музейных работников, это даст возможность погрузить современного человека в атмосферу соответствующей эпохи.
"Ольга Любимова и Владислав Шапша положительно оценили проект, отметив, что выбран максимально эффективный вариант как строительства, так и создания экспозиции", - сообщает пресс-служба.
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