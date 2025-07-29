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В Таиланде оценили ущерб от конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 29.07.2025
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12:40 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tailand-2032105640.html
В Таиланде оценили ущерб от конфликта с Камбоджей
В Таиланде оценили ущерб от конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 29.07.2025
В Таиланде оценили ущерб от конфликта с Камбоджей
Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 миллиардов бат (308 миллионов долларов США),... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:40:00+03:00
2025-07-29T12:40:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 миллиардов бат (308 миллионов долларов США), заявил вице-премьер и министр финансов Пхичай Чунхавачира. По его словам, на которые ссылается агентство Рейтер, конечный размер ущерба может быть значительно больше, в связи с этим правительство планирует первоначально выделить 25 миллиардов бат (770 миллионов долларов США) для ликвидации последствий конфликта на тайско-камбоджийской границе. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих военных округов Таиланда и Камбоджи 29 июля, в ходе которой была достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20250729/tailand-2032084556.html
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Таиланде оценили ущерб от конфликта с Камбоджей

Власти Таиланда оценили ущерб от конфликта на границе с Камбоджей в $308 млн

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предварительно оценивают ущерб от пятидневного вооруженного конфликта на границе с Камбоджей в 10 миллиардов бат (308 миллионов долларов США), заявил вице-премьер и министр финансов Пхичай Чунхавачира.
По его словам, на которые ссылается агентство Рейтер, конечный размер ущерба может быть значительно больше, в связи с этим правительство планирует первоначально выделить 25 миллиардов бат (770 миллионов долларов США) для ликвидации последствий конфликта на тайско-камбоджийской границе.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих военных округов Таиланда и Камбоджи 29 июля, в ходе которой была достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
Тайские военные в провинции Сурин на фоне эскалации тайско-камбоджийского конфликта - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 10:40
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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