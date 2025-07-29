https://ria.ru/20250729/svr-2032148168.html

СВР раскрыла детали соглашения о замене Зеленского

СВР раскрыла детали соглашения о замене Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025

СВР раскрыла детали соглашения о замене Зеленского

Достигнутое в Альпах соглашение о замене Владимира Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:33:00+03:00

2025-07-29T15:33:00+03:00

2025-07-29T22:40:00+03:00

в мире

украина

альпы

лондон

владимир зеленский

валерий залужный

руслан стефанчук

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Достигнутое в Альпах соглашение о замене Владимира Зеленского проливает свет на подоплеку его попытки ограничить полномочия украинских антикоррупционных ведомств, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. По информации СВР, представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на тайной встрече в Альпах обсудили перспективы замены Зеленского. Сообщается, что Вашингтон и Лондон хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки "президента" ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Расчищая политическую "поляну" для Залужного, Ермак подставил Зеленского: убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению "просроченного" от власти как покусившегося на демократию, — отмечает СВР. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтениях, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.

https://ria.ru/20250729/zamena-2032140112.html

https://ria.ru/20250623/merkuris-2024731463.html

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в мире, украина, альпы, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, руслан стефанчук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу