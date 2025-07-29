https://ria.ru/20250729/svo-2032154732.html

Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники

Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники - РИА Новости, 29.07.2025

Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники

Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:58:00+03:00

2025-07-29T15:58:00+03:00

2025-07-29T15:58:00+03:00

надежные люди

сво

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. "Передали мотоциклы, дроны "Скворец" в разных комплектациях, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Все, что нужно и востребовано на фронте", - сказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся в Telegram-канале "Единой России". Бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ участвовали в операции "Труба" в Судже и освободили 11 населенных пунктов. "Командование обратилось ко мне с просьбой помочь получить наименование "Суджанской бригады". Уже переговорил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Поработаем в этом направлении", - сообщил Сидякин.

https://ria.ru/20250729/front-2032103789.html

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сво, единая россия