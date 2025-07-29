https://ria.ru/20250729/svo-2032154732.html
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники - РИА Новости, 29.07.2025
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:58:00+03:00
2025-07-29T15:58:00+03:00
2025-07-29T15:58:00+03:00
надежные люди
сво
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_63dee77346a2f9577154326e36ca8df1.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. "Передали мотоциклы, дроны "Скворец" в разных комплектациях, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Все, что нужно и востребовано на фронте", - сказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся в Telegram-канале "Единой России". Бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ участвовали в операции "Труба" в Судже и освободили 11 населенных пунктов. "Командование обратилось ко мне с просьбой помочь получить наименование "Суджанской бригады". Уже переговорил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Поработаем в этом направлении", - сообщил Сидякин.
https://ria.ru/20250729/front-2032103789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_481cf950d1595c13bc77a4cd82633391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, единая россия
Надежные люди, СВО, Единая Россия
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
Единая Россия и фонд Наша Правда передали партию специальной техники в зону СВО
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии.
"Передали мотоциклы, дроны "Скворец" в разных комплектациях, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Все, что нужно и востребовано на фронте", - сказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся в Telegram-канале "Единой России".
Бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ участвовали в операции "Труба" в Судже и освободили 11 населенных пунктов.
"Командование обратилось ко мне с просьбой помочь получить наименование "Суджанской бригады". Уже переговорил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Поработаем в этом направлении", - сообщил Сидякин.