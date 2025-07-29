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Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники - РИА Новости, 29.07.2025
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15:58 29.07.2025
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Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники - РИА Новости, 29.07.2025
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:58:00+03:00
2025-07-29T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии. "Передали мотоциклы, дроны "Скворец" в разных комплектациях, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Все, что нужно и востребовано на фронте", - сказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся в Telegram-канале "Единой России". Бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ участвовали в операции "Труба" в Судже и освободили 11 населенных пунктов. "Командование обратилось ко мне с просьбой помочь получить наименование "Суджанской бригады". Уже переговорил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Поработаем в этом направлении", - сообщил Сидякин.
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сво, единая россия
Надежные люди, СВО, Единая Россия
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники

Единая Россия и фонд Наша Правда передали партию специальной техники в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику бойцам 11-й гвардейской бригады ВДВ в Курской области, сообщили в Telegram-канале партии.
"Передали мотоциклы, дроны "Скворец" в разных комплектациях, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Все, что нужно и востребовано на фронте", - сказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, его слова приводятся в Telegram-канале "Единой России".
Бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ участвовали в операции "Труба" в Судже и освободили 11 населенных пунктов.
"Командование обратилось ко мне с просьбой помочь получить наименование "Суджанской бригады". Уже переговорил с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Поработаем в этом направлении", - сообщил Сидякин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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