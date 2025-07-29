https://ria.ru/20250729/svo-2032149314.html

Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов

Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов - РИА Новости, 29.07.2025

Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов

Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:35:00+03:00

2025-07-29T15:35:00+03:00

2025-07-29T15:35:00+03:00

надежные люди

смоленская область

василий анохин

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Смоленская таможня передала нашим бойцам более 100 кроссовых мотоциклов. Ранее они были обращены в федеральную собственность по решению суда. Пусть эта техника поможет бойцам успешно выполнять задачи. Своих не бросаем!" - написал Анохин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в начале этого года он договорился с начальником Смоленской таможни Николаем Новиковым о взаимодействии для поддержки смоленских военнослужащих. В частности, речь шла о возможностях передачи конфискованной продукции на СВО. "Договоренности реализуем на практике", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250729/front-2032103789.html

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смоленская область, василий анохин, сво