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Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов - РИА Новости, 29.07.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:35 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/svo-2032149314.html
Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов
Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов - РИА Новости, 29.07.2025
Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов
Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:35:00+03:00
2025-07-29T15:35:00+03:00
надежные люди
смоленская область
василий анохин
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Смоленская таможня передала нашим бойцам более 100 кроссовых мотоциклов. Ранее они были обращены в федеральную собственность по решению суда. Пусть эта техника поможет бойцам успешно выполнять задачи. Своих не бросаем!" - написал Анохин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в начале этого года он договорился с начальником Смоленской таможни Николаем Новиковым о взаимодействии для поддержки смоленских военнослужащих. В частности, речь шла о возможностях передачи конфискованной продукции на СВО. "Договоренности реализуем на практике", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250729/front-2032103789.html
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смоленская область, василий анохин, сво
Надежные люди, Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов

Смоленская таможня передала в зону спецоперации более 100 кроссовых мотоциклов

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Смоленская таможня передала в зону СВО более 100 кроссовых мотоциклов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Смоленская таможня передала нашим бойцам более 100 кроссовых мотоциклов. Ранее они были обращены в федеральную собственность по решению суда. Пусть эта техника поможет бойцам успешно выполнять задачи. Своих не бросаем!" - написал Анохин в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в начале этого года он договорился с начальником Смоленской таможни Николаем Новиковым о взаимодействии для поддержки смоленских военнослужащих. В частности, речь шла о возможностях передачи конфискованной продукции на СВО.
"Договоренности реализуем на практике", - подчеркнул глава региона.
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Надежные людиСмоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
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