https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032211928.html
Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку
Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку - РИА Новости, 29.07.2025
Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку
Российские подразделения освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:53:00+03:00
2025-07-29T18:53:00+03:00
2025-07-29T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские подразделения освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России. Потери украинской армии за сутки на разных направлениях составили до 1255 военнослужащих, ВСУ лишились танка, двух пусковых установок РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и РЛС RADA RPS-42 производства Израиля, следует из сводки ведомства. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Удары только по военной и околовоенной инфраструктуре Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обвинения со стороны киевского режима.Кроме того, Кремль, по его словам, принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Заявление пресс-бюро СВР США и Британия хотят выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского с занимаемой им должности. В СВР также сообщили, что Ермак и Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после замены Зеленского. По данным СВР, замена Зеленского на посту главы киевского режима стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с Западом, прежде всего с США, и продолжения западной помощи. Закон для тех, кому 60+ Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам в возрасте старше 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте украинского парламента. Верховная рада в середине июля приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. По данным сайта украинского парламента, соответствующие документы были подписаны Зеленским 29 июля. Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.Кроме того, Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса, указано в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее с помощью набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Верховная Рада Украины
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские подразделения освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Потери украинской армии за сутки на разных направлениях составили до 1255 военнослужащих, ВСУ
лишились танка, двух пусковых установок РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и РЛС RADA RPS-42 производства Израиля
, следует из сводки ведомства.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Удары только по военной и околовоенной инфраструктуре
Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины
, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обвинения со стороны киевского режима.
Кроме того, Кремль, по его словам, принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа
о новом сроке для достижения перемирия на Украине.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.
США и Британия хотят выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного
на пост президента Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, недавно в Альпах
представители США и Великобритании
организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом
в список экстремистов и террористов) и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского с занимаемой им должности.
В СВР также сообщили, что Ермак и Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после замены Зеленского.
По данным СВР, замена Зеленского на посту главы киевского режима стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева
с Западом, прежде всего с США, и продолжения западной помощи.
Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам в возрасте старше 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте украинского парламента.
Верховная рада
в середине июля приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ.
По данным сайта украинского парламента, соответствующие документы были подписаны Зеленским 29 июля.
Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.
Кроме того, Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса, указано в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.
В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее с помощью набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.