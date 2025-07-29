https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032211928.html

Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку

Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку - РИА Новости, 29.07.2025

Спецоперация, 29 июля: ВС России освободили Новоукраинку и Темировку

Российские подразделения освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:53:00+03:00

2025-07-29T18:53:00+03:00

2025-07-29T21:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские подразделения освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России. Потери украинской армии за сутки на разных направлениях составили до 1255 военнослужащих, ВСУ лишились танка, двух пусковых установок РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и РЛС RADA RPS-42 производства Израиля, следует из сводки ведомства. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Удары только по военной и околовоенной инфраструктуре Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обвинения со стороны киевского режима.Кроме того, Кремль, по его словам, принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Заявление пресс-бюро СВР США и Британия хотят выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского с занимаемой им должности. В СВР также сообщили, что Ермак и Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты после замены Зеленского. По данным СВР, замена Зеленского на посту главы киевского режима стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с Западом, прежде всего с США, и продолжения западной помощи. Закон для тех, кому 60+ Зеленский подписал закон, разрешающий службу в Вооруженных силах Украины гражданам в возрасте старше 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте украинского парламента. Верховная рада в середине июля приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. По данным сайта украинского парламента, соответствующие документы были подписаны Зеленским 29 июля. Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.Кроме того, Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса, указано в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее с помощью набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html

https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html

https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html

https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032128547.html

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