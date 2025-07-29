https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057638.html

Бойцы ВС России рассказали о штурме Малиевки

Бойцы ВС России рассказали о штурме Малиевки - РИА Новости, 29.07.2025

Бойцы ВС России рассказали о штурме Малиевки

Населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области перед штурмом взяли в окружение благодаря хитрости наших бойцов, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:06:00+03:00

2025-07-29T05:06:00+03:00

2025-07-29T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_37532d906f4b9664877443a23f8b90d4.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области перед штурмом взяли в окружение благодаря хитрости наших бойцов, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Беркут". "Наша задача стояла освободить населенный пункт Малиевка. Завели штурмовые группы, упор был на скрытность. Подгадали моменты, когда противник терял бдительность, не наблюдал с воздуха, (использовали - ред.) погодные условия и так далее. Ну и, соответственно, группа штурмовая спокойно обошла противника и зашла им, грубо говоря, в тыл и просто находилась там, пока основные штурмовые группы чистили все эти опорники крупные. Противник не ожидал этого, и когда начинал откатываться, убегать, соответственно, их с тыла уже встречала наша группа, которая (как - ред.) передавая зашла к населенному пункту. И кто-то (из украинских военных - ред.) сдавался в плен, кто-то не сдавался в плен, кто-то убегал", – сообщил морпех. По словам "Беркута", сложность освобождения Малиевки состояла в том, что противник успел подготовить качественные инженерные сооружения для обороны – два противотанковых рва, сеть опорных пунктов с долговременными огневыми точками, залитыми в бетон и прикрытых рядами колючей проволоки. "В этом вся сложность и заключалась. В принципе, с задачей мы с этой справились, заблаговременно провели разведку местности с воздуха, так и с земли, где это удавалось, так скажем", – добавил боец. Его коллега, морпех-штурмовик с позывным "Историк" добавил, что осуществить молниеносный прорыв штурмовых групп и освободить деревню Малиевка в Днепропетровской области помогли быстроходные багги, что избавило штурмовиков от необходимости преодолеть пешком 15 километров по заминированным ВСУ лесопосадкам. "Поступила задача закрепиться на западных окраинах населенного пункта Малиевка, Днепропетровская область. Доехали на баггах достаточно спокойно, противник еще этого не ожидал. Ожидал маршрут 15 километров по лесопосадкам. Противник заблаговременно насеял посадки самодельными взрывными устройствами", – рассказал боец. По его словам, на подходе к самому населенному пункту противник выкопал противотанковый ров, который штурмовые двойки оперативно преодолели с помощью специальных лестниц. "Небольшая заминка произошла в здании администрации, где засел пулеметчик с крупнокалиберным пулеметом натовского образца Браунинг. Я санитар-инструктор, но так как я в первой группе, нужно было отложить свои знания доктора и конкретно заниматься штурмовыми действиями. Ребята со второй штурмовой группы зашли с тылу, его оглушили, и как только пулеметчик замолчал, мы сделали рывок и захватили здание администрации", – добавил "Историк". Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057487.html

https://ria.ru/20250729/vsu-2032057353.html

https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины