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Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж ВСУ
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж ВСУ
Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:05:00+03:00
2025-07-29T05:05:00+03:00
2025-07-29T05:05:00+03:00
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника был обнаружен замаскированный блиндаж ВСУ, использовавшийся для укрытия личного состава. Расчетом БПЛА было принято решение нанести удар по фортификационному сооружению противника. FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находившегося внутри личного состава противника", - сообщили в Минобороны. "(Дроны – ред.) эффективны как против пехоты, так и для уничтожения блиндажей и техники противника", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Шиша". Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская дивизия группировки войск "Днепр" демонстрирует высокую эффективность применения разведывательных и ударных БПЛА против ВСУ в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032057353.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж ВСУ
Минобороны: операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж ВСУ