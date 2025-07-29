В Совфеде заявили, что России не стоит бояться новых санкций
Сенатор Чижов: России не стоит бояться возможных санкций после заявления Трампа
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. России не следует бояться возможных санкций после заявления президента США Дональда Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я думаю, что бояться очередного пакета санкций нам в любом случае не стоит. Я внимательно наблюдал и анализировал содержание тех пакетов, которые предпринимались начиная с 2014 года... Могу сказать, что к настоящему времени содержимого, которое было бы для нас серьёзным, приводило бы к серьёзному ущербу для нас, для нашей экономики, в общем-то, содержимого осталось не так много", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, все, что могли придумать на Западе, они уже придумали.
Например, придумали какой-то российский "теневой танкерный флот", добавил Чижов.
"Его никогда не было. Были танкеры, соответственно, под разными флагами ходили. Какие-то были во фрахте у российских фирм-экспортёров... Не так давно выяснилось, что четверть всего этого так называемого теневого флота принадлежит стране Евросоюза, Греции. Получается, что санкции оборачиваются против самих еэсовцев", - отметил он.
Чижов также подчеркнул, что в любом случае главная для России задача - "не пугаться санкций, а идти вперёд к той победе, которая впереди".
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.