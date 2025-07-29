https://ria.ru/20250729/sotrudniki-2032184095.html

В Екатеринбурге 12 сотрудников покинули офис, где произошло обрушение

В Екатеринбурге 12 сотрудников покинули офис, где произошло обрушение - РИА Новости, 29.07.2025

В Екатеринбурге 12 сотрудников покинули офис, где произошло обрушение

Двенадцать работников офисного здания в Екатеринбурге, где произошло частичное обрушение, самостоятельно покинули его, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:05:00+03:00

2025-07-29T16:05:00+03:00

2025-07-29T17:42:00+03:00

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двенадцать работников офисного здания в Екатеринбурге, где произошло частичное обрушение, самостоятельно покинули его, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее Горелых рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По его сведениям, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание. Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции, по предварительным данным, от ветхости здания. Возгорания или задымления не наблюдалось. На мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, проводится проверка. "Двенадцать работников офисного здания самостоятельно покинули полуразрушенное строение. Среди коммерческих предприятий, которые располагались в этом здании, были: швейная мастерская, фирма, связанная с металлообработкой, и печать наклеек", – сказал Горелых. Информация о новом обрушении в этом здании не нашли своего подтверждения, добавил собеседник агентства.

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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, россия