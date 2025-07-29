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Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО
Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2025
Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО
Сотрудники ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии оказали помощь находящимся на передовой участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:03:00+03:00
2025-07-29T12:03:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии оказали помощь находящимся на передовой участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства. "Личным составом были собраны денежные средства в виде добровольного пожертвования в размере свыше 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что часть собранных средств передана в рамках благотворительного марафона через волонтерские организации. "Также закуплено имущество согласно поступившей заявки для мобилизованных, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве. В зону СВО груз доставят представители региональной организации "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад".
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РИА Новости
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО
Сотрудники ГУМЧС КБР оказали помощь находящимся на передовой участникам СВО
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии оказали помощь находящимся на передовой участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства.
"Личным составом были собраны денежные средства в виде добровольного пожертвования в размере свыше 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что часть собранных средств передана в рамках благотворительного марафона через волонтерские организации.
"Также закуплено имущество согласно поступившей заявки для мобилизованных, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве.
В зону СВО груз доставят представители региональной организации "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад".