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Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО

Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2025

Сотрудники МЧС по Кабардино-Балкарии оказали помощь участникам СВО

Сотрудники ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии оказали помощь находящимся на передовой участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:03:00+03:00

2025-07-29T12:03:00+03:00

2025-07-29T12:03:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии оказали помощь находящимся на передовой участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства. "Личным составом были собраны денежные средства в виде добровольного пожертвования в размере свыше 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что часть собранных средств передана в рамках благотворительного марафона через волонтерские организации. "Также закуплено имущество согласно поступившей заявки для мобилизованных, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве. В зону СВО груз доставят представители региональной организации "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад".

https://ria.ru/20250728/kaliningrad-2032034998.html

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр)