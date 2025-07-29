https://ria.ru/20250729/sobstvennost-2032104896.html
"Промсельхозинвест" перешел в собственность Росимущества
"Промсельхозинвест" перешел в собственность Росимущества - РИА Новости, 29.07.2025
"Промсельхозинвест" перешел в собственность Росимущества
ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:34:00+03:00
2025-07-29T12:34:00+03:00
2025-07-29T12:34:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. "Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра. Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября. Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля. Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта". Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
https://ria.ru/20250728/sud-2031846692.html
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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Генеральная прокуратура РФ
"Промсельхозинвест" перешел в собственность Росимущества
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Участник/ учредитель: Российская Федерация
… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра.
Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября.
Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля.
Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин
своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества
.
Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры
к бенефициару холдинга Леониду Смирнову
и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта".
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме.
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.