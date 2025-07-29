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Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь" - РИА Новости, 29.07.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:24 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sitnikov-2032241227.html
Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь"
Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь" - РИА Новости, 29.07.2025
Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь"
Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с руководством крупнейшей в России ягодной плантации "Кремь" перспективы развития хозяйства, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:24:00+03:00
2025-07-29T22:24:00+03:00
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с руководством крупнейшей в России ягодной плантации "Кремь" перспективы развития хозяйства, сообщила пресс-служба администрации региона. Ягодная плантация "Кремь" была заложена в 2004 году в поселке Мисково. Сегодня это крупнейшая в России и одна из крупнейших в Европе клюквенных плантаций. Общая площадь посадок составляет более 300 гектаров. По инициативе губернатора в регионе действуют стимулирующие меры поддержки для производителей плодово-ягодных культур. "Кремь" уже неоднократно получала субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями. Хозяйству из федерального и областного бюджетов за последние 5 лет в виде поддержки предоставлено более 4 миллионов рублей. Благодаря господдержке плантация активно расширяет посадочные площади. Так, в 2023 году на плантации заложено 1,5 гектара насаждений, в 2024 - еще 2,2 гектара. Не снижаются и объемы производства. За два года собранный урожай составил свыше 120 тонн клюквы и около 9 тонн голубики. Свежую ягоду поставляют на перерабатывающие предприятия по всей России. "Спасибо, Сергей Константинович, за внимательное отношение к нашей отрасли. Меры поддержки дают нам возможность и обновлять технику, и вовремя начинать весенние полевые работы. У сотрудников зарплата выросла почти на 20%", - обратился к Ситникову исполнительный директор "Креми" Анатолий Лобач. Лобач подчеркнул, что благодаря непосредственному участию губернатора, с привлечением областных средств, на плантации построена железобетонная дорога, линии электропередачи, что дает возможность стабильно работать противозаморозковой системе. Кроме того, хозяйству удается выдерживать рыночную стоимость ягод, благодаря чему оно конкурентно на рынке. В настоящее время начался сбор голубики. Ситников поставил задачу рассмотреть возможность привлечения к работе организованных групп школьников, чтобы позволить им приобщиться к труду и получить первую зарплату. Еще одно важное направление в работе плантации – агротуризм. Ситников отметил, что необходимо обязательно предусмотреть для гостей возможность самостоятельно собирать ягоду с куста. По словам губернатора, у костромичей повышается интерес к выращиванию ягодных культур. "Вслед за рынком мы видим, как сегодня сельские предприниматели строят бизнес уже на окультуренных растениях. Сегодня голубикой занимается несколько хозяйств, и интерес все больше и больше растет. Уже неоднократно говорил, что у нас работают социальные программы для семей с невысоким заработком. Одним из направлений соцконтрактов должна быть как раз возможность выращивания ягод", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250314/sitnikov-2005125069.html
https://ria.ru/20250513/neftekhimmash-2016754827.html
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сергей ситников
Костромская область, Сергей Ситников
Ситников обсудил перспективы развития ягодной плантации "Кремь"

Ситников встретился с руководством крупнейшей в России ягодной плантации "Кремь"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников на презентации серии словарей-справочников к школьным произведениям А.С. Пушкина в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на презентации серии словарей-справочников к школьным произведениям А.С. Пушкина в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КОСТРОМА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с руководством крупнейшей в России ягодной плантации "Кремь" перспективы развития хозяйства, сообщила пресс-служба администрации региона.
Ягодная плантация "Кремь" была заложена в 2004 году в поселке Мисково. Сегодня это крупнейшая в России и одна из крупнейших в Европе клюквенных плантаций. Общая площадь посадок составляет более 300 гектаров.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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По инициативе губернатора в регионе действуют стимулирующие меры поддержки для производителей плодово-ягодных культур. "Кремь" уже неоднократно получала субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями. Хозяйству из федерального и областного бюджетов за последние 5 лет в виде поддержки предоставлено более 4 миллионов рублей.
Благодаря господдержке плантация активно расширяет посадочные площади. Так, в 2023 году на плантации заложено 1,5 гектара насаждений, в 2024 - еще 2,2 гектара. Не снижаются и объемы производства. За два года собранный урожай составил свыше 120 тонн клюквы и около 9 тонн голубики. Свежую ягоду поставляют на перерабатывающие предприятия по всей России.
"Спасибо, Сергей Константинович, за внимательное отношение к нашей отрасли. Меры поддержки дают нам возможность и обновлять технику, и вовремя начинать весенние полевые работы. У сотрудников зарплата выросла почти на 20%", - обратился к Ситникову исполнительный директор "Креми" Анатолий Лобач.
Лобач подчеркнул, что благодаря непосредственному участию губернатора, с привлечением областных средств, на плантации построена железобетонная дорога, линии электропередачи, что дает возможность стабильно работать противозаморозковой системе. Кроме того, хозяйству удается выдерживать рыночную стоимость ягод, благодаря чему оно конкурентно на рынке.
В настоящее время начался сбор голубики. Ситников поставил задачу рассмотреть возможность привлечения к работе организованных групп школьников, чтобы позволить им приобщиться к труду и получить первую зарплату. Еще одно важное направление в работе плантации – агротуризм. Ситников отметил, что необходимо обязательно предусмотреть для гостей возможность самостоятельно собирать ягоду с куста.
По словам губернатора, у костромичей повышается интерес к выращиванию ягодных культур.
"Вслед за рынком мы видим, как сегодня сельские предприниматели строят бизнес уже на окультуренных растениях. Сегодня голубикой занимается несколько хозяйств, и интерес все больше и больше растет. Уже неоднократно говорил, что у нас работают социальные программы для семей с невысоким заработком. Одним из направлений соцконтрактов должна быть как раз возможность выращивания ягод", - подчеркнул глава региона.
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