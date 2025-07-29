https://ria.ru/20250729/sitnikov-2032223738.html

Ситников посетил костромских военнослужащих в зоне спецоперации

Ситников посетил костромских военнослужащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 29.07.2025

Ситников посетил костромских военнослужащих в зоне спецоперации

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в зоне СВО навестил костромских военных подшефных полков, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:09:00+03:00

2025-07-29T20:09:00+03:00

2025-07-29T20:09:00+03:00

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КОСТРОМА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в зоне СВО навестил костромских военных подшефных полков, сообщает пресс-служба областной администрации. Во время выездов в зону проведения специальной военной операции Ситников проверяет бытовые условия военнослужащих, каждый раз - новые подразделения. В эту поездку губернатор посетил базу одного из батальонов 331-го полка. В частности, Ситников ознакомился с техническими новинками, которые изготавливают самостоятельно специалисты-десантники. Это различные средства разведки и боя, которые превосходят по характеристикам иностранные аналоги. "Мы сегодня видим, как костромичи сами создают отдельные средства поражения, разведки, радиоэлектронной борьбы. Развернули, по сути дела, серьезное производство и лаборатории. Что уже стало абсолютной нормой. Это, конечно, радует", - отметил Ситников. Губернатор подчеркнул, что сейчас формируется целая плеяда молодых командиров-руководителей, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе боевых действий. Их опыт будет в последующем востребован и в мирной жизни. Отмечается, что военнослужащие следят за информационной повесткой мирной жизни, какие изменения происходят на их малой родине. Десантники попросили губернатора рассказать подробности его мартовской встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Я рассказал о том, как воюет 331-й полк. Отдельно доложил о том, что мы видим особую заботу о личном составе со стороны командования полка, руководства всего. Стали обсуждать социальные темы, и президент поддержал строительство обхода Костромы и нового роддома", - рассказал десантникам Ситников, отметив, что он передал Путину сборник стихов бойцов 331-го полка, а позже федеральные СМИ написали, что сборник стал настольной книгой главы государства. Как сообщает областная администрация, военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка и 1065-го гвардейского артиллерийского полка выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с первых ее дней. Участвуют в боях на самых сложных и ответственных направлениях. С 2023 года в составе 98-й дивизии к ним присоединился возрожденный 299-й полк. У этой воинской части не было места постоянной дислокации, поэтому "домом" для нее стал 331-й полк, а большая часть личного состава - жители Костромской области. На построении в честь приближающегося дня ВДВ губернатор вручил военнослужащим областные награды и передал очередную партию техники. "Сегодня хотел бы поблагодарить всех вас за ту боевую работу, которую вы проводите. Поблагодарить ваши семьи за то, что поддерживают, за то, что во всём помогают. Передавайте им поклон от меня. Парни, берегите себя. Родные, помните, вас ждут дома. Желаю всем возвращения к родным берегам", - обратился к военнослужащим губернатор. Еще одним пунктом посещения губернатора стал 348-й мотострелковый полк. Он сформирован на территории Костромской области осенью 2022 года. Основная часть личного состава - жители Костромской области. По решению Ситникова полк тоже стал подшефным, а военнослужащие наименовали его "Костромским". На встрече Ситников определил задачи по помощи в обустройстве быта и дополнительном техоснащении полка. Также было принято решение о дополнительных поставках беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20250723/yuveliry-2030909508.html

https://ria.ru/20250722/nrav-2030722674.html

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костромская область, россия, сергей ситников