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Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП - РИА Новости, 29.07.2025
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11:29 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sdelka-2032094775.html
Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП
Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП - РИА Новости, 29.07.2025
Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП
Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:29:00+03:00
2025-07-29T11:29:00+03:00
в мире
сша
европа
брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Вместо справедливого соглашения на равных условиях теперь есть компромисс, который обременяет ключевые европейские отрасли и еще больше углубляет нашу структурную зависимость от США", - сказала представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Барли изданию Tagesspiegel. По ее словам, важны не только пошлины, но и сохранение "стратегического суверенитета Европы". "Эта сделка - не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением", - добавила политик. Необходимо больше инвестировать в "критические технологии", европейскую цифровую инфраструктуру и общую архитектуру безопасности, считает она. "Только так Европа сможет по-настоящему заявить о себе в мире", - заключила Барли. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250729/italiya-2032094552.html
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936467.html
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в мире, сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП

Барли: торговая сделка усиливает структурную зависимость ЕС от США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 11:26
"Вместо справедливого соглашения на равных условиях теперь есть компромисс, который обременяет ключевые европейские отрасли и еще больше углубляет нашу структурную зависимость от США", - сказала представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Барли изданию Tagesspiegel.
По ее словам, важны не только пошлины, но и сохранение "стратегического суверенитета Европы".
"Эта сделка - не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением", - добавила политик.
Необходимо больше инвестировать в "критические технологии", европейскую цифровую инфраструктуру и общую архитектуру безопасности, считает она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 08:00
"Только так Европа сможет по-настоящему заявить о себе в мире", - заключила Барли.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт назвал торговую сделку ЕС и США нереализуемой
28 июля, 14:19
 
В миреСШАЕвропаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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