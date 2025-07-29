https://ria.ru/20250729/sdelka-2032094775.html

Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП

Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП - РИА Новости, 29.07.2025

Торговая сделка ЕС и США показывает слабость Европы, заявили в ЕП

Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:29:00+03:00

2025-07-29T11:29:00+03:00

2025-07-29T11:29:00+03:00

в мире

сша

европа

брюссель

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Вместо справедливого соглашения на равных условиях теперь есть компромисс, который обременяет ключевые европейские отрасли и еще больше углубляет нашу структурную зависимость от США", - сказала представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Барли изданию Tagesspiegel. По ее словам, важны не только пошлины, но и сохранение "стратегического суверенитета Европы". "Эта сделка - не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением", - добавила политик. Необходимо больше инвестировать в "критические технологии", европейскую цифровую инфраструктуру и общую архитектуру безопасности, считает она. "Только так Европа сможет по-настоящему заявить о себе в мире", - заключила Барли. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250729/italiya-2032094552.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936467.html

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия