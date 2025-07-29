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В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку - РИА Новости, 29.07.2025
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09:41 29.07.2025 (обновлено: 12:05 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sdelka-2032074792.html
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку - РИА Новости, 29.07.2025
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
В России ведется следствие из-за соглашения об использовании образа Чебурашки в Японии, которое "Союзмультфильм" заключил с американской компанией LaRubint... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:41:00+03:00
2025-07-29T12:05:00+03:00
россия
япония
сша
чебурашка
союзмультфильм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России ведется следствие из-за соглашения об использовании образа Чебурашки в Японии, которое "Союзмультфильм" заключил с американской компанией LaRubint Corp., сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. Как писали сегодня "Ведомости", "Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии. "Соглашение, о котором идет речь в решении США, истекло в 2021 году, по факту его заключения предыдущим руководством "Союзмультфильма" в России ведется следствие", — сказали РИА Новости на киностудии. Там пояснили, что 2016 году к "Союзмультфильму" обратилось некое "неустановленное лицо" из LaRubint Corp. и предложило заключить сделку, в соответствии с которой передавалась лицензия на использование прав "для целей мерчендайзинга бренда Чебурашка в Японии". При этом LaRubint Corp. знала о неоднозначной ситуации с японской компанией TXB и собиралась не заниматься мерчендайзинговой деятельностью, а принудить японскую компанию платить ей роялти. Позже LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, после чего решила потребовать компенсации от "Союзмультфильма". Все эти действия компания спланировала вместе с предыдущим руководителем киностудии. Сейчас российские правоохранители расследуют действия того, кто подписал договор со стороны "Союзмультфильма", и неустановленных лиц из LaRubint Corp.Во время подготовки к суду директор американской компании подтвердила, что в их штате нет работников, она не вела никакую деятельность и не проводила переговоры для получения лицензии на Чебурашку. Эти показания зафиксировал суд."Таким образом, у компании отсутствует упущенная выгода, о чем в своем решении сказал суд", — добавили в "Союзмультфильме". Представители киностудии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и готовы выполнить судебное решение добровольно, если оно будет легализовано на территории России.
https://ria.ru/20250630/znak-2026337765.html
https://ria.ru/20250130/sojuzmultfilm-1996344447.html
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россия, япония, сша, чебурашка, союзмультфильм
Россия, Япония, США, Чебурашка, Союзмультфильм
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку

"Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за японских прав на Чебурашку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКукла-персонаж Чебурашки
Кукла-персонаж Чебурашки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кукла-персонаж Чебурашки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России ведется следствие из-за соглашения об использовании образа Чебурашки в Японии, которое "Союзмультфильм" заключил с американской компанией LaRubint Corp., сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Как писали сегодня "Ведомости", "Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии.
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"Соглашение, о котором идет речь в решении США, истекло в 2021 году, по факту его заключения предыдущим руководством "Союзмультфильма" в России ведется следствие", — сказали РИА Новости на киностудии.
Там пояснили, что 2016 году к "Союзмультфильму" обратилось некое "неустановленное лицо" из LaRubint Corp. и предложило заключить сделку, в соответствии с которой передавалась лицензия на использование прав "для целей мерчендайзинга бренда Чебурашка в Японии".
При этом LaRubint Corp. знала о неоднозначной ситуации с японской компанией TXB и собиралась не заниматься мерчендайзинговой деятельностью, а принудить японскую компанию платить ей роялти. Позже LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, после чего решила потребовать компенсации от "Союзмультфильма".
Все эти действия компания спланировала вместе с предыдущим руководителем киностудии. Сейчас российские правоохранители расследуют действия того, кто подписал договор со стороны "Союзмультфильма", и неустановленных лиц из LaRubint Corp.
Во время подготовки к суду директор американской компании подтвердила, что в их штате нет работников, она не вела никакую деятельность и не проводила переговоры для получения лицензии на Чебурашку. Эти показания зафиксировал суд.
«
"Таким образом, у компании отсутствует упущенная выгода, о чем в своем решении сказал суд", — добавили в "Союзмультфильме".
Представители киностудии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и готовы выполнить судебное решение добровольно, если оно будет легализовано на территории России.
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РоссияЯпонияСШАЧебурашкаСоюзмультфильм
 
 
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