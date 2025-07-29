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Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года - РИА Новости, 29.07.2025
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15:01 29.07.2025 (обновлено: 15:19 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sberbank--2032140328.html
Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года - РИА Новости, 29.07.2025
Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Ключевая ставка ЦБ к концу года прогнозируется на уровне 16 процентов, заявил зампредседателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов во время... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:01:00+03:00
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сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ к концу года прогнозируется на уровне 16 процентов, заявил зампредседателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов во время конференц-звонка. &quot;Наш текущий прогноз ставки — это 16%&quot; — сказал он.Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку до 18%. При этом регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по этому вопросу будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Помимо этого, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%. При этом к концу года регулятор ожидает, что она составит 16,3-18%.Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.Как менялась ключевая ставка
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сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика
Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Сбербанк ожидает на конец года ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 16%

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ к концу года прогнозируется на уровне 16 процентов, заявил зампредседателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов во время конференц-звонка.
«

"Наш текущий прогноз ставки — это 16%" — сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
2 июля, 17:28
Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку до 18%. При этом регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по этому вопросу будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Помимо этого, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%. При этом к концу года регулятор ожидает, что она составит 16,3-18%.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Как менялась ключевая ставка

  • В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20 процентов.
  • До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18;
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, заявил Греф
2 июля, 15:57
 
Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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