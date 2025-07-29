https://ria.ru/20250729/sberbank--2032140328.html

Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года - РИА Новости, 29.07.2025

Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Ключевая ставка ЦБ к концу года прогнозируется на уровне 16 процентов, заявил зампредседателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов во время... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:01:00+03:00

2025-07-29T15:01:00+03:00

2025-07-29T15:19:00+03:00

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ к концу года прогнозируется на уровне 16 процентов, заявил зампредседателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов во время конференц-звонка. "Наш текущий прогноз ставки — это 16%" — сказал он.Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку до 18%. При этом регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по этому вопросу будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Помимо этого, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%. При этом к концу года регулятор ожидает, что она составит 16,3-18%.Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.Как менялась ключевая ставка

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика