https://ria.ru/20250729/saratov-2032064600.html

Многоэтажку в Саратове обследуют после взрыва газа в соседнем доме

Многоэтажку в Саратове обследуют после взрыва газа в соседнем доме - РИА Новости, 29.07.2025

Многоэтажку в Саратове обследуют после взрыва газа в соседнем доме

Многоквартирный дом в Саратове обследуют специалисты после взрыва газа в соседнем доме, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:54:00+03:00

2025-07-29T07:54:00+03:00

2025-07-29T07:59:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом в Саратове обследуют специалисты после взрыва газа в соседнем доме, где погибли семь человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этажи после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В соседнем доме по данной улице с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад. "Идет обследование", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будут ли специалисты проводить обследование повреждений в этом доме после взрыва газа в соседнем. Она отметила, что до окончания обследования жители не смогут вернуться в свои квартиры.

https://ria.ru/20250707/vzryv-2027661011.html

саратов

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)