https://ria.ru/20250729/rozysk-2032156560.html

Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск

Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск - РИА Новости, 29.07.2025

Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск

МВД РФ переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:11:00+03:00

2025-07-29T16:11:00+03:00

2025-07-29T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения свободы, сообщается на сайте ведомства. "Беруашвили Леван... особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... с местом рождения Грузия… с мера пресечения подписка о невыезде", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ. Ранее СК РФ в своём Telegram-канале сообщал, что суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ) и заочно приговорил к 24 годам. Также он был объявлен в международный розыск. Следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.

https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html

https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html

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россия, курская область, грузия, следственный комитет россии (ск рф), общество