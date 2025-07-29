https://ria.ru/20250729/rozysk-2032156560.html
Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск
Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск - РИА Новости, 29.07.2025
Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск
МВД РФ переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:11:00+03:00
2025-07-29T16:11:00+03:00
2025-07-29T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения свободы, сообщается на сайте ведомства. "Беруашвили Леван... особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... с местом рождения Грузия… с мера пресечения подписка о невыезде", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ. Ранее СК РФ в своём Telegram-канале сообщал, что суд признал виновным наемника из Грузии Левана Беруашвили в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 и часть 3 статьи 359 УК РФ) и заочно приговорил к 24 годам. Также он был объявлен в международный розыск. Следствием и судом установлено, что Беруашвили длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте.
https://ria.ru/20250728/sud-2031859890.html
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россия, курская область, грузия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Грузия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск
Заочно осужденный грузинский наемник Беруашвили переобъявлен в розыск в РФ