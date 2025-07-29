https://ria.ru/20250729/rossija-2032112327.html

Песков: Россия подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит"

Песков: Россия подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит" - РИА Новости, 29.07.2025

Песков: Россия подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит"

Россия всегда была подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", в том числе и до февраля 2022 года, заявил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:08:00+03:00

2025-07-29T13:08:00+03:00

2025-07-29T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия всегда была подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", в том числе и до февраля 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы под ней уже подписались до февраля 2022 года. Мы всегда были подписаны на эту формулу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том знает ли президент США Дональд Трамп формулу "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.

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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, политика