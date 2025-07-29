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"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный - РИА Новости, 29.07.2025
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16:50 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rosseti-2032164979.html
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный - РИА Новости, 29.07.2025
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный
Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:50:00+03:00
2025-07-29T16:50:00+03:00
россети
амурская область
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный, стартовало в Амурской области, сообщают "Россети". Работы ведет филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 километров провода и 60 километров грозотроса со встроенным оптическим кабелем. В результате реализации проекта комплекс космодрома будет присоединен к сетям через два питающих центра – магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Это позволит существенно уменьшить риски перебоев подачи энергии. Как отметили в компании, трасса ЛЭП пройдет в местах обитания дальневосточного аиста. Для защиты этого краснокнижного вида от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Эта мера также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.
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россети, амурская область
Россети, Амурская область
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный

"Россети" повысят категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип "Россети"
Логотип Россети - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип "Россети". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный, стартовало в Амурской области, сообщают "Россети".
Работы ведет филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 километров провода и 60 километров грозотроса со встроенным оптическим кабелем. В результате реализации проекта комплекс космодрома будет присоединен к сетям через два питающих центра – магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Это позволит существенно уменьшить риски перебоев подачи энергии.
Как отметили в компании, трасса ЛЭП пройдет в местах обитания дальневосточного аиста. Для защиты этого краснокнижного вида от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Эта мера также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.
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РоссетиАмурская область
 
 
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