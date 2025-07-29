https://ria.ru/20250729/rosseti-2032164979.html
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный - РИА Новости, 29.07.2025
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный
Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:50:00+03:00
2025-07-29T16:50:00+03:00
2025-07-29T16:50:00+03:00
россети
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/64/1563816481_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2c2aeaee3e042c0ff3bbc081009673dc.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный, стартовало в Амурской области, сообщают "Россети". Работы ведет филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 километров провода и 60 километров грозотроса со встроенным оптическим кабелем. В результате реализации проекта комплекс космодрома будет присоединен к сетям через два питающих центра – магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Это позволит существенно уменьшить риски перебоев подачи энергии. Как отметили в компании, трасса ЛЭП пройдет в местах обитания дальневосточного аиста. Для защиты этого краснокнижного вида от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Эта мера также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.
https://realty.ria.ru/20250714/moskva-2029076982.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/64/1563816481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71a461724370baceefb5afa7bbb4eae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, амурская область
Россети, Амурская область
"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный
"Россети" повысят категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный, стартовало в Амурской области, сообщают "Россети".
Работы ведет филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 километров провода и 60 километров грозотроса со встроенным оптическим кабелем. В результате реализации проекта комплекс космодрома будет присоединен к сетям через два питающих центра – магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Это позволит существенно уменьшить риски перебоев подачи энергии.
Как отметили в компании, трасса ЛЭП пройдет в местах обитания дальневосточного аиста. Для защиты этого краснокнижного вида от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Эта мера также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.