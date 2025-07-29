https://ria.ru/20250729/rosseti-2032164979.html

"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный

"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный - РИА Новости, 29.07.2025

"Россети" повысят надежность электроснабжения космодрома Восточный

Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:50:00+03:00

2025-07-29T16:50:00+03:00

2025-07-29T16:50:00+03:00

россети

амурская область

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный, стартовало в Амурской области, сообщают "Россети". Работы ведет филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока. Энергетики установят более 200 опор, смонтируют 180 километров провода и 60 километров грозотроса со встроенным оптическим кабелем. В результате реализации проекта комплекс космодрома будет присоединен к сетям через два питающих центра – магистральные подстанции 220 кВ и 500 кВ. Это позволит существенно уменьшить риски перебоев подачи энергии. Как отметили в компании, трасса ЛЭП пройдет в местах обитания дальневосточного аиста. Для защиты этого краснокнижного вида от поражений током на опорах установят специальные антиприсадочные устройства. Эта мера также позволит устранить угрозу нештатных ситуаций на энергообъекте, связанных с жизнедеятельностью птиц.

https://realty.ria.ru/20250714/moskva-2029076982.html

амурская область

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россети, амурская область