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В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов - РИА Новости, 29.07.2025
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14:35 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rjazan-2032133317.html
В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов
В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов - РИА Новости, 29.07.2025
В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:35:00+03:00
2025-07-29T14:35:00+03:00
происшествия
рязань
павел малков
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ТУЛА, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. "Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове… Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - говорится в сообщении. По словам Малкова, завоз отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой факт незаконной деятельности подтвердился. Ведомство направило в адрес главы администрации Рязани соответствующее уведомление.
https://ria.ru/20250729/tuva-2032070557.html
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происшествия, рязань, павел малков
Происшествия, Рязань, Павел Малков
В Рязани ввели режим ЧС из-за незаконного ввоза опасных отходов

Режим ЧС ввели в Рязани из-за ввоза опасных отходов на полигон в Турлатове

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТУЛА, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Рязани из-за незаконного ввоза, предположительно, отходов 1-го класса опасности на полигон в Турлатове, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Вводим режим ЧС муниципального уровня в городе Рязани из-за полигона в Турлатове… Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности", - говорится в сообщении.
По словам Малкова, завоз отходов продолжается, присутствует сильный неприятный запах. Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой факт незаконной деятельности подтвердился. Ведомство направило в адрес главы администрации Рязани соответствующее уведомление.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 09:10
 
ПроисшествияРязаньПавел Малков
 
 
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