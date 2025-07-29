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Новые рентген-аппараты заработали в Московской области
Новые рентген-аппараты заработали в Московской области - РИА Новости, 29.07.2025
Новые рентген-аппараты заработали в Московской области
Два новых цифровых рентген-аппарата ввели в эксплуатацию в Орехово-Зуевской больнице – в стационаре филиала №2 и во взрослой поликлинике филиала №8 Куровской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два новых цифровых рентген-аппарата ввели в эксплуатацию в Орехово-Зуевской больнице – в стационаре филиала №2 и во взрослой поликлинике филиала №8 Куровской больницы в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным диагностическим оборудованием. Сегодня запустили два цифровых рентген-аппарата в Орехово-Зуевской больнице на общую сумму 49 миллионов рублей. А всего с начала года ввели в работу 42 новых рентгеновских аппарата. Это позволяет повысить доступность рентген-диагностики и сделать ее более качественной", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что оба рентген-аппарата установили взамен старых, которые уже не отвечали современным требованиям. Техника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Снимок появляется у врача в кратчайшие сроки, а заключение доступно пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Главное преимущество новой техники – возможность регулировать высоту в различных диапазонах при обследовании детей и пациентов с ограниченными двигательными возможностями. Всего за последние три года в нашей больнице установили 10 единиц тяжелого оборудования: девять рентгеновских аппаратов и один маммограф", – приводит пресс-служба слова главного врача Орехово-Зуевской больницы Максима Балясникова.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Новые рентген-аппараты заработали в Московской области
Два новых рентген-аппарата заработали в больницах Московской области
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два новых цифровых рентген-аппарата ввели в эксплуатацию в Орехово-Зуевской больнице – в стационаре филиала №2 и во взрослой поликлинике филиала №8 Куровской больницы в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным диагностическим оборудованием. Сегодня запустили два цифровых рентген-аппарата в Орехово-Зуевской больнице на общую сумму 49 миллионов рублей. А всего с начала года ввели в работу 42 новых рентгеновских аппарата. Это позволяет повысить доступность рентген-диагностики и сделать ее более качественной", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что оба рентген-аппарата установили взамен старых, которые уже не отвечали современным требованиям. Техника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Снимок появляется у врача в кратчайшие сроки, а заключение доступно пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Главное преимущество новой техники – возможность регулировать высоту в различных диапазонах при обследовании детей и пациентов с ограниченными двигательными возможностями. Всего за последние три года в нашей больнице установили 10 единиц тяжелого оборудования: девять рентгеновских аппаратов и один маммограф", – приводит пресс-служба слова главного врача Орехово-Зуевской больницы Максима Балясникова.