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Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет - РИА Новости, 29.07.2025
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01:52 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rakety-2032049832.html
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет - РИА Новости, 29.07.2025
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет
Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.07.2025
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. Военное ведомство сообщило, что контракт на производство ракет-перехватчиков THAAD расширен на 2 миллиарда долларов и превышает 10 миллиардов, работа будет производиться в нескольких штатах. "Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года", - говорится в сообщении.
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lockheed martin , министерство обороны сша
Lockheed Martin , Министерство обороны США
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет

Пентагон: Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет

© Фото : Lockheed MartinРакета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон.
Военное ведомство сообщило, что контракт на производство ракет-перехватчиков THAAD расширен на 2 миллиарда долларов и превышает 10 миллиардов, работа будет производиться в нескольких штатах.
"Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года", - говорится в сообщении.
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Lockheed MartinМинистерство обороны США
 
 
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