https://ria.ru/20250729/rakety-2032049832.html

Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет

Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет - РИА Новости, 29.07.2025

Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет

Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T01:52:00+03:00

2025-07-29T01:52:00+03:00

2025-07-29T01:52:00+03:00

lockheed martin

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. Военное ведомство сообщило, что контракт на производство ракет-перехватчиков THAAD расширен на 2 миллиарда долларов и превышает 10 миллиардов, работа будет производиться в нескольких штатах. "Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250726/migranty-2031573367.html

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2025

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lockheed martin , министерство обороны сша