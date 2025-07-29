https://ria.ru/20250729/rakety-2032049832.html
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет - РИА Новости, 29.07.2025
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет
Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:52:00+03:00
2025-07-29T01:52:00+03:00
2025-07-29T01:52:00+03:00
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский производитель оружия Lockheed Martin получит дополнительно 2 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков, сообщает Пентагон. Военное ведомство сообщило, что контракт на производство ракет-перехватчиков THAAD расширен на 2 миллиарда долларов и превышает 10 миллиардов, работа будет производиться в нескольких штатах. "Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года", - говорится в сообщении.
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lockheed martin , министерство обороны сша
Lockheed Martin , Министерство обороны США
Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет
Пентагон: Lockheed Martin получит еще $2 миллиарда на производство ракет