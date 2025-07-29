https://ria.ru/20250729/pvo-2032243139.html
ПВО сбила беспилотник в Орловской области
ПВО сбила беспилотник в Орловской области - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО сбила беспилотник в Орловской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:45:00+03:00
2025-07-29T22:45:00+03:00
2025-07-29T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 21.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032199973.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник в Орловской области
В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник