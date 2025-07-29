https://ria.ru/20250729/putin-2032127060.html

Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой"

Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой" - РИА Новости, 29.07.2025

Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой"

Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:16:00+03:00

2025-07-29T14:16:00+03:00

2025-07-29T16:06:00+03:00

россия

владимир путин

герман греф

сбер

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата". "Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.

https://ria.ru/20250227/gref-2001916534.html

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"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой" "Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой" 2025-07-29T14:16 true PT0M21S

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россия, владимир путин, герман греф, сбер, сбербанк россии, общество