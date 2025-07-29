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Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой" - РИА Новости, 29.07.2025
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14:16 29.07.2025 (обновлено: 16:06 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/putin-2032127060.html
Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой"
Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой" - РИА Новости, 29.07.2025
Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой"
Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. РИА Новости, 29.07.2025
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россия
владимир путин
герман греф
сбер
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя. Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата". "Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.
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"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой"
"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой"
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россия, владимир путин, герман греф, сбер, сбербанк россии, общество
Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбер, Сбербанк России, Общество
Путин пошутил о сервисе "Оплата улыбкой"

Путин оценил сервис "Оплата улыбкой" шуткой о предъявлении себя для оплаты

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил сервис биометрических платежей Сбера "Оплата улыбкой", пошутив, что теперь для оплаты нужно предъявить себя.
Путин во вторник принял главу Сбербанка Германа Грефа. В ходе встречи Греф доложил главе государства о работе биометрических платежей, отметив, что теперь "можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата".
"Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо", - с улыбкой прокомментировал президент.
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