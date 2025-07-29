https://ria.ru/20250729/prokuratura-2032096624.html
В Волгограде начали проверку после взрыва газа в колонии
В Волгограде начали проверку после взрыва газа в колонии - РИА Новости, 29.07.2025
В Волгограде начали проверку после взрыва газа в колонии
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после взрыва газового баллона в исправительной колонии №9 в Волгограде, при котором пострадали четверо... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:40:00+03:00
2025-07-29T11:40:00+03:00
2025-07-29T11:40:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после взрыва газового баллона в исправительной колонии №9 в Волгограде, при котором пострадали четверо заключенных, сообщает пресс-служба ведомства. Во вторник СК сообщил, что четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона с последующим воспламенением в исправительной колонии Волгограда, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ФКУ ИК № 9 УФСИН России по Волгоградской области", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, ЧП произошло около 7.10 в подсобном помещении колонии. УФСИН, также объявившее о проверке, сообщало, что состояние пострадавших удовлетворительное.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде начали проверку после взрыва газа в колонии
Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в колонии в Волгограде