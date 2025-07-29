https://ria.ru/20250729/pridnestrove-2032068700.html

В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческую операцию

В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческую операцию - РИА Новости, 29.07.2025

В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческую операцию

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о благодарности жителей республики в адрес России за миротворческую операцию и... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:04:00+03:00

2025-07-29T09:04:00+03:00

2025-07-29T09:04:00+03:00

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вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о благодарности жителей республики в адрес России за миротворческую операцию и выступил за её продолжение. "В современных условиях чрезвычайно важно, чтобы действующая миротворческая операция продолжалась, а ее формат не подвергался пересмотру", - отметил Красносельский в своем обращении в День ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также напомнил, что 33 года назад после ввода миротворческих сил России было остановлено кровопролитие, которое "развязало руководство Молдавии в ходе вооруженной агрессии против приднестровского народа". По его словам, для Тирасполя по-прежнему основополагающими остаются принципы урегулирования существующих противоречий исключительно мирными средствами, а также взаимоуважение и конструктивное сотрудничество с Молдавией по широкому кругу вопросов. "Глубоко убежден, что Россия как гарант мира на Днестре всегда обеспечивала и продолжает обеспечивать нерушимость ранее достигнутых договоренностей, которые лежат в основе действующего формата миротворческой операции. Приднестровцы благодарны Российской Федерации за ее вклад в укрепление безопасности и стабильности", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20250725/otnosheniya-2031333957.html

https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031331480.html

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в мире, молдавия, россия, тирасполь, вадим красносельский