Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 29.07.2025 (обновлено: 10:59 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/pravitelstvo-2032062492.html
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей - РИА Новости, 29.07.2025
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей
Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:02:00+03:00
2025-07-29T10:59:00+03:00
общество
андрей кутепов
совет федерации рф
евразийский экономический союз
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_2ba64cb490488f31e84fbe47646ba8bd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их сохранения и развития, следует из заключения к законопроекту, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в начале июня отправил на рассмотрение в правительство законопроект об увеличении с 10 лет до 20 лет срока сохранения назначения комплексов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры для детей, после их приватизации. "Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета замечаний", - говорится в заключении к законопроекту. Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях сохранения и развития объектов, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. В этой связи в правительстве подчеркивают, что "социальная инфраструктура для детей включает в себя не только объекты, необходимые для обеспечения отдыха и оздоровления детей, но и систему объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают детям социальные услуги и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей".
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_bc315c500c5978b24acd1030f27dd6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей кутепов, совет федерации рф, евразийский экономический союз, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей

Правительство поддержало продление срока назначения объектов отдыха детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их сохранения и развития, следует из заключения к законопроекту, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в начале июня отправил на рассмотрение в правительство законопроект об увеличении с 10 лет до 20 лет срока сохранения назначения комплексов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры для детей, после их приватизации.
"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета замечаний", - говорится в заключении к законопроекту.
Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях сохранения и развития объектов, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. В этой связи в правительстве подчеркивают, что "социальная инфраструктура для детей включает в себя не только объекты, необходимые для обеспечения отдыха и оздоровления детей, но и систему объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают детям социальные услуги и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В ГД внесут проект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря
4 марта, 04:27
 
ОбществоАндрей КутеповСовет Федерации РФЕвразийский экономический союзСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала