https://ria.ru/20250729/pravitelstvo-2032062492.html
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей - РИА Новости, 29.07.2025
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей
Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:02:00+03:00
2025-07-29T07:02:00+03:00
2025-07-29T10:59:00+03:00
общество
андрей кутепов
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их сохранения и развития, следует из заключения к законопроекту, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в начале июня отправил на рассмотрение в правительство законопроект об увеличении с 10 лет до 20 лет срока сохранения назначения комплексов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры для детей, после их приватизации. "Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета замечаний", - говорится в заключении к законопроекту. Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях сохранения и развития объектов, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. В этой связи в правительстве подчеркивают, что "социальная инфраструктура для детей включает в себя не только объекты, необходимые для обеспечения отдыха и оздоровления детей, но и систему объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают детям социальные услуги и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей".
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html
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общество, андрей кутепов, совет федерации рф, евразийский экономический союз, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей
Правительство поддержало продление срока назначения объектов отдыха детей