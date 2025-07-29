https://ria.ru/20250729/pravitelstvo-2032062492.html

Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей

Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей - РИА Новости, 29.07.2025

Правительство поддержало увеличение срока сохранения объектов отдыха детей

Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:02:00+03:00

2025-07-29T07:02:00+03:00

2025-07-29T10:59:00+03:00

общество

андрей кутепов

совет федерации рф

евразийский экономический союз

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детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об увеличении срока сохранения назначения объектов отдыха детей после приватизации, в целях их сохранения и развития, следует из заключения к законопроекту, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в начале июня отправил на рассмотрение в правительство законопроект об увеличении с 10 лет до 20 лет срока сохранения назначения комплексов, относящихся к объектам социальной инфраструктуры для детей, после их приватизации. "Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета замечаний", - говорится в заключении к законопроекту. Уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в целях сохранения и развития объектов, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. В этой связи в правительстве подчеркивают, что "социальная инфраструктура для детей включает в себя не только объекты, необходимые для обеспечения отдыха и оздоровления детей, но и систему объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций, которые оказывают детям социальные услуги и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей".

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html

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общество, андрей кутепов, совет федерации рф, евразийский экономический союз, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых