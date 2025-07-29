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ДНР, ЛНР и Новороссия получат более 52 миллиона рублей на охрану природы
ДНР, ЛНР и Новороссия получат более 52 миллиона рублей на охрану природы - РИА Новости, 29.07.2025
ДНР, ЛНР и Новороссия получат более 52 миллиона рублей на охрану природы
Правительство РФ выделит Минприроды более 52 миллионов рублей предприятиям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:11:00+03:00
2025-07-29T02:11:00+03:00
2025-07-29T02:11:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минприроды более 52 миллионов рублей предприятиям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, управляющим охраняемыми природными территориями, а на систему обращения с бытовыми отходами, распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить Минприроды России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 52272,4 тысяч рублей на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности и восстановлением инфраструктуры на территориях указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что 50 миллионов рублей будет направлено на субсидии бюджетным учреждениям, управляющим особо охраняемыми природными территориями федерального значения. Кроме того, еще 2,3 миллиона будет направлено на закупку 139 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Минприроды поручен контроль за использованием средств с докладом в правительство РФ до 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250706/zapovednik-2027465172.html
россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
ДНР, ЛНР и Новороссия получат более 52 миллиона рублей на охрану природы
Правительство выделит ДНР, ЛНР и Новороссии 52 миллиона рублей на охрану природы