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Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали
Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали - РИА Новости, 29.07.2025
Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали
Пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12,5 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:58:00+03:00
2025-07-29T19:58:00+03:00
2025-07-29T20:21:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12,5 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Во вторник в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае на площади девяти гектаров, позднее площадь возгорания увеличилась до 12 гектаров, к ликвидации пожара привлечены более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8."Пожар локализован на площади 12,5 гектара. Вертолетом МЧС России совершено 35 сбросов, 105 тонн воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250724/kipr-2031193683.html
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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
2025-07-29T19:58
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали
МЧС: пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12,5 га