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Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали

Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали - РИА Новости, 29.07.2025

Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали

Пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12,5 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:58:00+03:00

2025-07-29T19:58:00+03:00

2025-07-29T20:21:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12,5 гектара, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Во вторник в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае на площади девяти гектаров, позднее площадь возгорания увеличилась до 12 гектаров, к ликвидации пожара привлечены более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8."Пожар локализован на площади 12,5 гектара. Вертолетом МЧС России совершено 35 сбросов, 105 тонн воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250724/kipr-2031193683.html

россия

краснодарский край

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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8. 2025-07-29T19:58 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край