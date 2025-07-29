https://ria.ru/20250729/pozhar-2032165207.html

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров - РИА Новости, 29.07.2025

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров

Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:50:00+03:00

2025-07-29T16:50:00+03:00

2025-07-29T17:28:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 га. К тушению привлечено более 130 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html

краснодарский край

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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8. 2025-07-29T16:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш