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Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров - РИА Новости, 29.07.2025
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:50:00+03:00
2025-07-29T16:50:00+03:00
2025-07-29T17:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 га. К тушению привлечено более 130 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html
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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
2025-07-29T16:50
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 12 гектаров
МЧС: площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 га