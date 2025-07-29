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В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе - РИА Новости, 29.07.2025
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17:03 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/pozhar--2032169963.html
В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе
В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе
Пожарные потушили возгорание в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил представитель регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:03:00+03:00
2025-07-29T17:03:00+03:00
россия
ростов
неклиновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил представитель регионального ГУ МЧС России. Во вторник представитель ГУ МЧС России по региону объявил, что в 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг составила 350 квадратных метров, уточнил представитель. В 14.45 огонь удалось локализовать на 400 "квадратах", добавили в главке. Огонь тушили две автоцистерны и семь человек, отметили в ГУ МЧС. "В 16.05 пожар ликвидирован", - сказал журналистам представитель министерства.
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россия
ростов
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россия, ростов, неклиновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ростов, Неклиновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростовской области потушили пожар в маслоцехе

МЧС: в Ростовской области потушили пожар в маслоцехе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.
Во вторник представитель ГУ МЧС России по региону объявил, что в 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг составила 350 квадратных метров, уточнил представитель. В 14.45 огонь удалось локализовать на 400 "квадратах", добавили в главке. Огонь тушили две автоцистерны и семь человек, отметили в ГУ МЧС.
"В 16.05 пожар ликвидирован", - сказал журналистам представитель министерства.
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РоссияРостовНеклиновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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