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В Ростовской области локализовали пожар в маслоцехе
В Ростовской области локализовали пожар в маслоцехе - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области локализовали пожар в маслоцехе
Пожар в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:56:00+03:00
2025-07-29T14:56:00+03:00
2025-07-29T14:57:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар в маслоцехе в Неклиновском районе Ростовской области локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. В 12.42 поступило сообщение о возгорании в маслоцехе в селе Приморка. Предварительная площадь пожара в цехе и сухой травы вокруг составила 350 квадратных метров. "В 14.45 локализация на 400 квадратах", - сказал он. Огонь тушат две автоцистерны и семь человек.
https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html
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ростовская область, неклиновский район, россия, происшествия
Ростовская область, Неклиновский район, Россия, Происшествия
В Ростовской области локализовали пожар в маслоцехе
МЧС: в Ростовской области локализовали пожар в маслоцехе