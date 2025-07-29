https://ria.ru/20250729/poruchenie-2032154974.html

Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max

Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max - РИА Новости, 29.07.2025

Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max

Руководителям департаментов Ханты-Мансийского округа - Югры, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к национальному мессенджеру... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T15:59:00+03:00

технологии

россия

руслан кухарук

google

мессенджер max

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1eeaced9075f2cba82fe2c5472b5aa3.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Руководителям департаментов Ханты-Мансийского округа - Югры, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к национальному мессенджеру Max до 30 июля и до 15 августа перевести в него внутреннюю коммуникацию, сообщил губернатор Руслан Кухарук."Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением Max как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона… Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.Вопросы обеспечения работы национального мессенджера Max на территории автономного округа обсуждались на заседании правительства Югры. Кухарук отметил, что в ближайшее время национальный мессенджер станет основной платформой и для работы органов государственной власти.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, руслан кухарук, google, мессенджер max, политика