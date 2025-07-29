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Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max - РИА Новости, 29.07.2025
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15:59 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/poruchenie-2032154974.html
Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max
Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max - РИА Новости, 29.07.2025
Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max
Руководителям департаментов Ханты-Мансийского округа - Югры, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к национальному мессенджеру... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:59:00+03:00
2025-07-29T15:59:00+03:00
технологии
россия
руслан кухарук
google
мессенджер max
политика
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Руководителям департаментов Ханты-Мансийского округа - Югры, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к национальному мессенджеру Max до 30 июля и до 15 августа перевести в него внутреннюю коммуникацию, сообщил губернатор Руслан Кухарук."Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением Max как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона… Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.Вопросы обеспечения работы национального мессенджера Max на территории автономного округа обсуждались на заседании правительства Югры. Кухарук отметил, что в ближайшее время национальный мессенджер станет основной платформой и для работы органов государственной власти.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
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технологии, россия, руслан кухарук, google, мессенджер max, политика
Технологии, Россия, Руслан Кухарук, Google, Мессенджер Max, Политика
Чиновникам ХМАО поручили перевести внутреннюю коммуникацию в мессенджер Max

Чиновникам ХМАО поручено до 15 августа перевести внутреннюю коммуникацию в Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Руководителям департаментов Ханты-Мансийского округа - Югры, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к национальному мессенджеру Max до 30 июля и до 15 августа перевести в него внутреннюю коммуникацию, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением Max как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона… Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
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Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Вчера, 12:05
Вопросы обеспечения работы национального мессенджера Max на территории автономного округа обсуждались на заседании правительства Югры. Кухарук отметил, что в ближайшее время национальный мессенджер станет основной платформой и для работы органов государственной власти.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
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