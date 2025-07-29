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Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске
Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске - РИА Новости, 29.07.2025
Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске
При обрушении скально-грунтовой породы в санатории "Москва" в Кисловодске пострадали двое отдыхающих, сообщили РИА Новости в ставропольском главке МЧС. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:37:00+03:00
2025-07-29T14:37:00+03:00
2025-07-29T17:41:00+03:00
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кисловодск
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ПЯТИГОРСК, 29 июл — РИА Новости. При обрушении скально-грунтовой породы в санатории "Москва" в Кисловодске пострадали двое отдыхающих, сообщили РИА Новости в ставропольском главке МЧС."Ставропольский край, город Кисловодск, проспект Дзержинского, 50, санаторий "Москва". Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 квадратных метров", — говорится в релизе.От обвала до ближайшего здания — процедурного корпуса — около 20 метров, добавили в ведомстве. На месте работают 11 спасателей и пять единиц техники.По словам источника РИА Новости в оперативных службах, пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250612/rudnik-2022503830.html
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происшествия, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кисловодск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске
Два человека пострадали при обрушении грунтовой породы в санатории в Кисловодске