https://ria.ru/20250729/poroda-2032133889.html

Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске

Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске - РИА Новости, 29.07.2025

Два человека пострадали при обрушении породы в санатории в Кисловодске

При обрушении скально-грунтовой породы в санатории "Москва" в Кисловодске пострадали двое отдыхающих, сообщили РИА Новости в ставропольском главке МЧС. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:37:00+03:00

2025-07-29T14:37:00+03:00

2025-07-29T17:41:00+03:00

происшествия

кисловодск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032142256_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e5723206a3894133a25c38036f399096.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 июл — РИА Новости. При обрушении скально-грунтовой породы в санатории "Москва" в Кисловодске пострадали двое отдыхающих, сообщили РИА Новости в ставропольском главке МЧС."Ставропольский край, город Кисловодск, проспект Дзержинского, 50, санаторий "Москва". Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 квадратных метров", — говорится в релизе.От обвала до ближайшего здания — процедурного корпуса — около 20 метров, добавили в ведомстве. На месте работают 11 спасателей и пять единиц техники.По словам источника РИА Новости в оперативных службах, пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250612/rudnik-2022503830.html

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)