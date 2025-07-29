https://ria.ru/20250729/politico-2032082290.html

Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой

Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой - РИА Новости, 29.07.2025

Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой

Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:29:00+03:00

2025-07-29T10:29:00+03:00

2025-07-29T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. "Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание. Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html

https://ria.ru/20250728/pushkov-2031938116.html

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