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Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой - РИА Новости, 29.07.2025
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10:29 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/politico-2032082290.html
Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой
Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой - РИА Новости, 29.07.2025
Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой
Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:29:00+03:00
2025-07-29T10:29:00+03:00
в мире
сша
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брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. "Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание. Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html
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в мире, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Politico: эксперты считают сделку США и ЕС по энергоносителям нереализуемой

Politico: эксперты считают сделку между США и ЕС по энергоносителям недостижимой

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Последняя сделка между США и Евросоюзом, согласно которой европейцы в том числе закупят у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, нереализуема на практике, пишет издание Politico со ссылкой на профильных экспертов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа.
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"Теоретически эта сделка - огромная победа для американских нефтегазовых компаний. На практике, по словам экспертов, она нереализуема", - пишет издание.
Politico уточняет, что для достижения таких объемов торговли ЕС должен будет утроить импорт энергоносителей из США по сравнению с прошлыми годами, а американские компании должны будут перенаправить все свои мировые энергетические потоки и даже больше в Европу. Ситуация усложняется тем, что у Брюсселя также ограничены внутренние возможности, поскольку импорт полностью контролируется частными компаниями.
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В миреСШАЕвропаБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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