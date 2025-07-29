https://ria.ru/20250729/pogoda-2032144415.html

Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели - РИА Новости, 29.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:15:00+03:00

2025-07-29T15:15:00+03:00

2025-07-29T15:15:00+03:00

михаил леус

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5a8774c52cb8b105b1c33447a938eaa8.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В пределах плюс 29-31 градусов дневные максимумы продержатся в среду и четверг. В последний день рабочей недели антициклон начнет сдавать свои позиции, однако пока (будет - ред.) по-прежнему сухо, а температура понизится лишь на градус", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что погода изменится в выходные: в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозой, а температура понизится до плюс 26-28 градусов. По данным Леуса, в воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах плюс 25-27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье, показания термометров останутся выше климатической нормы, но теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос". "Начало новой недели вернет в столичный регион субтропики: температура воздуха ожидается в пределах плюс 24-29 градусов, что выше многолетней нормы начала августа на три-четыре градуса, а послеполуденные грозовые дожди сделают погоду влажной и душной", - добавил Леус.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил леус, общество