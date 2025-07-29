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Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели - РИА Новости, 29.07.2025
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15:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/pogoda-2032144415.html
Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели
Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели - РИА Новости, 29.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели
Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:15:00+03:00
2025-07-29T15:15:00+03:00
михаил леус
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В пределах плюс 29-31 градусов дневные максимумы продержатся в среду и четверг. В последний день рабочей недели антициклон начнет сдавать свои позиции, однако пока (будет - ред.) по-прежнему сухо, а температура понизится лишь на градус", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что погода изменится в выходные: в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозой, а температура понизится до плюс 26-28 градусов. По данным Леуса, в воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах плюс 25-27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье, показания термометров останутся выше климатической нормы, но теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос". "Начало новой недели вернет в столичный регион субтропики: температура воздуха ожидается в пределах плюс 24-29 градусов, что выше многолетней нормы начала августа на три-четыре градуса, а послеполуденные грозовые дожди сделают погоду влажной и душной", - добавил Леус.
https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
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михаил леус, общество
Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Влажная и душная погода ожидается в московском регионе в начале следующей недели, воздух прогреется до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше многолетней климатической нормы первых дней августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В пределах плюс 29-31 градусов дневные максимумы продержатся в среду и четверг. В последний день рабочей недели антициклон начнет сдавать свои позиции, однако пока (будет - ред.) по-прежнему сухо, а температура понизится лишь на градус", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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Синоптик отметил, что погода изменится в выходные: в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозой, а температура понизится до плюс 26-28 градусов. По данным Леуса, в воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах плюс 25-27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье, показания термометров останутся выше климатической нормы, но теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
"Начало новой недели вернет в столичный регион субтропики: температура воздуха ожидается в пределах плюс 24-29 градусов, что выше многолетней нормы начала августа на три-четыре градуса, а послеполуденные грозовые дожди сделают погоду влажной и душной", - добавил Леус.
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