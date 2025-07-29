https://ria.ru/20250729/poezd-2032112831.html

Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области

Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025

Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области

Восемнадцать пассажирских поездов задерживается после ЧП с БПЛА в Ростовской области, максимальное время задержки - до 7 часов, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:12:00+03:00

2025-07-29T13:12:00+03:00

2025-07-29T13:29:00+03:00

происшествия

ростовская область

ржд

сальск

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемнадцать пассажирских поездов задерживается после ЧП с БПЛА в Ростовской области, максимальное время задержки - до 7 часов, сообщили РЖД.РЖД сообщали, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем организовано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. РЖД днем сообщили, что восстановили контактную сеть и организовали движение без ограничений в обоих направлениях."В настоящее время в связи с происшествием в пути следования задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов", - говорится в сообщении РЖД.Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - отмечает компания.Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

https://ria.ru/20250729/krym-2032089519.html

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, ржд, сальск