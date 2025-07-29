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Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025
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13:12 29.07.2025 (обновлено: 13:29 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/poezd-2032112831.html
Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области
Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025
Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области
Восемнадцать пассажирских поездов задерживается после ЧП с БПЛА в Ростовской области, максимальное время задержки - до 7 часов, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:12:00+03:00
2025-07-29T13:29:00+03:00
происшествия
ростовская область
ржд
сальск
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемнадцать пассажирских поездов задерживается после ЧП с БПЛА в Ростовской области, максимальное время задержки - до 7 часов, сообщили РЖД.РЖД сообщали, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем организовано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. РЖД днем сообщили, что восстановили контактную сеть и организовали движение без ограничений в обоих направлениях."В настоящее время в связи с происшествием в пути следования задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов", - говорится в сообщении РЖД.Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - отмечает компания.Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
https://ria.ru/20250729/krym-2032089519.html
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происшествия, ростовская область, ржд, сальск
Происшествия, Ростовская область, РЖД, Сальск
Почти 20 поездов задерживаются после ЧП с дронами в Ростовской области

РЖД: 18 поездов задерживаются после падения обломков БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемнадцать пассажирских поездов задерживается после ЧП с БПЛА в Ростовской области, максимальное время задержки - до 7 часов, сообщили РЖД.
РЖД сообщали, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем организовано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. РЖД днем сообщили, что восстановили контактную сеть и организовали движение без ограничений в обоих направлениях.
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"В настоящее время в связи с происшествием в пути следования задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов", - говорится в сообщении РЖД.
Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - отмечает компания.
Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
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