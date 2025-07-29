https://ria.ru/20250729/podolsk-2032164373.html

В Подольске будут судить мужчину за убийство по неосторожности

В Подольске будут судить мужчину за убийство по неосторожности - РИА Новости, 29.07.2025

В Подольске будут судить мужчину за убийство по неосторожности

Мужчина, избитый шумной компанией, распивавшей спиртное во дворе дома в Подольске, предстанет перед судом по делу об убийстве по неосторожности, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:48:00+03:00

2025-07-29T16:48:00+03:00

2025-07-29T16:48:00+03:00

происшествия

россия

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, избитый шумной компанией, распивавшей спиртное во дворе дома в Подольске, предстанет перед судом по делу об убийстве по неосторожности, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 24 апреля обвиняемый, недовольный шумом выпивавшей во дворе компании, вышел на улицу с самодельным огнестрельным оружием. В ходе конфликта у мужчины попытались отнять оружие, но произошел выстрел. В результате погибла женщина. После этого обвиняемого избили остальные участники компании, он попал в больницу с множественными переломами. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности женщине, незаконном хранении оружия и угрозе убийством (часть 1 статьи 109, часть 1 статьи 222 УК РФ, часть 1 статьи 119 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Подольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032163279.html

россия

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, подольск, следственный комитет россии (ск рф)