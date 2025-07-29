https://ria.ru/20250729/podmoskove-2032197828.html

Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года

Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 29.07.2025

Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года

В многоквартирных домах Подмосковья отремонтировано 320 подъездов с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:19:00+03:00

2025-07-29T18:19:00+03:00

2025-07-29T18:19:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья отремонтировано 320 подъездов с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы проводились по программе "Мой подъезд". Для ремонта собственникам нужно провести собрание, а затем с управляющей компанией согласовать объем и виды работ, сроки и цену. Программа включает ремонт входных групп с установкой пандусов, отделку стен, полов, потолков, замену ящиков, светильников, проводки, клапанов мусоропроводов и окон. Дополнительные работы оплачивают собственники. Качество ремонта по итогам проверяет комиссия с участием совета дома, местной администрации и технадзора. По данным пресс-службы, в этом году в регионе отремонтируют 1845 подъездов.

https://ria.ru/20250729/rentgen-2032179034.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)