https://ria.ru/20250729/podmoskove-2032197828.html
Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года
Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 29.07.2025
Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года
В многоквартирных домах Подмосковья отремонтировано 320 подъездов с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:19:00+03:00
2025-07-29T18:19:00+03:00
2025-07-29T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья отремонтировано 320 подъездов с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы проводились по программе "Мой подъезд". Для ремонта собственникам нужно провести собрание, а затем с управляющей компанией согласовать объем и виды работ, сроки и цену. Программа включает ремонт входных групп с установкой пандусов, отделку стен, полов, потолков, замену ящиков, светильников, проводки, клапанов мусоропроводов и окон. Дополнительные работы оплачивают собственники. Качество ремонта по итогам проверяет комиссия с участием совета дома, местной администрации и технадзора. По данным пресс-службы, в этом году в регионе отремонтируют 1845 подъездов.
https://ria.ru/20250729/rentgen-2032179034.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 300 подъездов отремонтировали в домах Подмосковья с начала года
Ремонт 320 подъездов провели в домах Подмосковья с начала года
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья отремонтировано 320 подъездов с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы проводились по программе "Мой подъезд". Для ремонта собственникам нужно провести собрание, а затем с управляющей компанией согласовать объем и виды работ, сроки и цену.
Программа включает ремонт входных групп с установкой пандусов, отделку стен, полов, потолков, замену ящиков, светильников, проводки, клапанов мусоропроводов и окон. Дополнительные работы оплачивают собственники.
Качество ремонта по итогам проверяет комиссия с участием совета дома, местной администрации и технадзора.
По данным пресс-службы, в этом году в регионе отремонтируют 1845 подъездов.