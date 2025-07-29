https://ria.ru/20250729/podmoskove-2032172375.html
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2025
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщает... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:13:00+03:00
2025-07-29T17:13:00+03:00
2025-07-29T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщает подмосковный главк МЧС России. "В ближайший час с сохранением до 22 часов 29 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра - до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного главка.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 14 м/с в ближайшие часы в Подмосковье