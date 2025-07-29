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В Петербурге возбудили дело после попытки поджога банка - РИА Новости, 29.07.2025
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19:01 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/peterburg-2032214365.html
В Петербурге возбудили дело после попытки поджога банка
В Петербурге возбудили дело после попытки поджога банка - РИА Новости, 29.07.2025
В Петербурге возбудили дело после попытки поджога банка
Дело о теракте возбуждено после попытки поджечь бутылки с горючей жидкостью в финансовом учреждении Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:01:00+03:00
2025-07-29T19:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
пушкинский район (московская область)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после попытки поджечь бутылки с горючей жидкостью в финансовом учреждении Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, во вторник мужчина в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в городе Пушкине, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления незамедлительно был задержан 27-летний мужчина. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предварительно было установлено, что задержанный действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления. Пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу уточняла, что мужчина пришел в отделение банка с несколькими "коктейлями Молотова", но они не сработали. По информации системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург".
https://ria.ru/20250516/bank-2017505658.html
санкт-петербург
россия
пушкинский район (московская область)
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происшествия, санкт-петербург, россия, пушкинский район (московская область), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пушкинский район (Московская область), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге возбудили дело после попытки поджога банка

СК возбудил дело после попытки поджечь бутылки с горючим в банке в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после попытки поджечь бутылки с горючей жидкостью в финансовом учреждении Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным СК, во вторник мужчина в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в городе Пушкине, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления незамедлительно был задержан 27-летний мужчина.
Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предварительно было установлено, что задержанный действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления. Пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу уточняла, что мужчина пришел в отделение банка с несколькими "коктейлями Молотова", но они не сработали. По информации системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПушкинский район (Московская область)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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