https://ria.ru/20250729/ovchinskiy-2032082150.html

Овчинский: в Преображенском построят городской квартал по проекту КРТ

Овчинский: в Преображенском построят городской квартал по проекту КРТ - РИА Новости, 29.07.2025

Овчинский: в Преображенском построят городской квартал по проекту КРТ

Современный городской квартал в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят в районе Преображенское Восточного административного округа... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:27:00+03:00

2025-07-29T10:27:00+03:00

2025-07-29T10:27:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Современный городской квартал в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что в рамках проекта КРТ возведут 28,9 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения, в том числе 18,6 тысячи – для участников программы реновации."Поблизости возведут спортивно-образовательный корпус Московского государственного университета спорта и туризма площадью 6,24 тысячи квадратных метров, подстанцию скорой помощи площадью 4,02 тысячи "квадратов" на 20 машино-мест и тепловую подстанцию", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что новую застройку грамотно впишут в окружающий ландшафт. Сам участок расположен недалеко от метро "Преображенская площадь".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии программы комплексного развития территории в городе.

https://ria.ru/20250713/ovchinskiy-2028894008.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский