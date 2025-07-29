Раскрыта тайна Пассара. Кем на самом деле оказался герой военной фотографии
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСвязист 1028 стрелкового полка 260 стрелковой дивизии младший лейтенант Пассар Иннокентий Александрович, уроженец Нанайского района Хабаровского края
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На фотовыставке "Освобождение. Мир народам" студентка узнала в бойце на снимке своего прадеда. Оказалось, что портрет ветерана несколько десятилетий подписывали именем земляка-однофамильца. Кто изображен на известной архивной фотографии времен Второй мировой войны, с кем его путали все эти годы, каким был боевой путь двух героев и как совместная работа университета и информационного агентства помогла восстановить историческую правду — читайте в материале РИА Новости.
Земляки-однофамильцы
Главные герои этой истории — Иннокентий Пассар и Максим Пассар — участники Великой Отечественной войны, уроженцы Хабаровского края, нанайцы по национальности. Одинаковая фамилия и общая малая родина стали одной из главных причин того, что земляков путали на протяжении многих лет.
Фамилия Пассар достаточно распространена среди нанайцев. Это связано с особенностями появления фамилий у представителей этого народа. В советское время, в процессе паспортизации, многие жители Дальнего Востока вписывали в графу "фамилия" название своего рода или клана. Так, фамилию Пассар, предположительно происходящую от одного из родовых наименований, получили очень многие жители Нанайского района Хабаровского края. Неудивительно, что в архивах из-за этого периодически возникала путаница.
Чтобы внести ясность, рассказываем, кем были Максим и Иннокентий Пассары.
Путь известного снайпера
О Максиме Пассаре известно много. Будущий снайпер родился в 1923 году в Нанайском районе Хабаровского края в семье охотника. В 19 лет он добровольцем ушел на фронт, чтобы отомстить врагу за погибшего брата. Тогда, если верить его наградному листу, Пассар дал клятву: "За смерть брата уничтожу сотню фашистов, этот счет уже не далеко". В мае 1942 года он прошел снайперскую подготовку в частях Северо-Западного фронта.
Снайпер-нанаец Максим Пассар
Дороги войны привели Максима Пассара под Сталинград, где он и стал знаменитым снайпером. Воевал в 117 стрелковом полку 23 стрелковой дивизии в составе 65-й армии под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Павла Батова. Максим Пассар уничтожил более 200 вражеских солдат и офицеров, что делает его одним из наиболее результативных снайперов Сталинградского фронта.
"Немцы сбрасывали листовки с дикими угрозами в адрес Максима Пассара. Я знаю еще только одного человека, тоже снайпера нашей страны, на которого тогда фашистские пропагандисты с такой же ненавистью обрушивали свою злобу, — это Илья Эренбург", — писал генерал армии Павел Батов в книге "В походах и боях".
Максим Пассар внес большой вклад в развитие снайперского движения в Красной армии, принимал активное участие в практическом обучении стрелков.
В конце января 1943 года он погиб в бою примерно в 20 километрах от Сталинграда. В наградном листе сказано, что старший сержант Пассар, оказывая содействие наступающей пехоте, уничтожил два вражеских пулеметных расчета, но сам получил смертельные ранения. Похоронили нанайского снайпера в поселке Городище в братской могиле.
Генерал армии Павел Батов вспоминал: "В последнюю свою атаку Максим шел, как всегда, неистово. Треух развевался на бегу. Полушубок нараспашку. Гимнастерка расстегнута, обнаженная грудь подставлена навстречу обжигающему ветру. Таким я хотел бы видеть памятник этому замечательному солдату".
Через 65 лет после окончания Великой Отечественной войны снайперу Максиму Пассару после многочисленных обращений жителей Найхина к президенту России Дмитрию Медведеву посмертно присуждено звание Героя России.
Связист, прошедший всю войну
Если о жизни Максима Пассара представлено достаточно информации в открытых источниках, то биография его однофамильца до сих пор оставалась неизвестной широкой аудитории.
© Фото предоставлено Ариной ХамидуллинойИннокентий Пассар
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
Иннокентий Пассар
Дочь ветерана Евгения Пассар рассказала РИА Новости, что ее отец — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант, связист 1028 стрелкового полка 260 стрелковой дивизии — родился 8 марта 1914 года в стойбище близ села Найхин Нанайского района Хабаровского края. Был старшим из троих детей в семье.
Летом 1941 года Иннокентий Пассар ушел на фронт. Прошел ускоренные курсы подготовки в военном училище и получил звание младшего лейтенанта. По словам его дочери, перед отправкой на передовую Иннокентий принимал участие в легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
По воспоминаниям родных, он воевал храбро, не раз вызывал огонь противника на себя. Был ранен: получил контузию, вследствие чего частично потерял слух, и пулевое ранение в грудь. Пулю так и не извлекли — врачи сочли операцию слишком рискованной. Иннокентий прожил с ней до самой смерти: 10 ноября 1982 года, почти через 40 лет после окончания войны, он скончался от последствий этого ранения.
© Фото предоставлено Ариной ХамидуллинойСправка о ранении
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
Справка о ранении
За боевые заслуги Иннокентий Пассар был награжден медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За отвагу".
Пассар вернулся на родину в марте 1946 года. Некоторое время он работал в родном селе, а позже был направлен в поселок Сира, где возглавил местный клуб и занимался культурным просвещением коренных народов Севера. По воспоминаниям дочери, он был активным и жизнерадостным человеком, любил ходить с женой на танцы, где часто играл на балалайке и гармошке.
Неожиданное совпадение
Поводом для рассказа о судьбах двух героев-однофамильцев стала фотовыставка в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", организованная медиагруппой "Россия сегодня" и Тихоокеанским государственным университетом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция, открывшаясянесколько месяцев назад в ТОГУ в Хабаровске, посвящена вкладу дальневосточников в Победу над нацизмом.
В основе выставки — фотоархив Совинформбюро (ныне РИА Новости Медиабанк), правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены бойцы, командиры, рабочие тыла — простые люди, чьими усилиями была достигнута Победа.
© РИА Новости / Денис Бирюков | Перейти в медиабанкСтудентки на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске
Студентки на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске
Среди представленных кадров одну из посетительниц выставки — студентку ТОГУ Арины Хамидуллину — особенно заинтересовал портрет улыбчивого солдата с автоматом в руках. На фотографии Арина узнала своего прадеда Иннокентия Пассара. Однако подпись к снимку гласила следующее: "Снайпер 117-го стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Максим Александрович Пассар, уроженец Нанайского района Хабаровского края, уничтоживший 237 вражеских солдат и офицеров".
"Бабушка с детства рассказывала мне о прадедушке. Я делала о нем доклады в школе, всегда старалась узнать больше. Я очень горжусь им. Когда увидела его фотографию на выставке, просто не смогла пройти мимо. Такие вещи важны — это наша память, наша история", — рассказала правнучка Иннокентия Пассара Арина Хамидуллина.
© Фото предоставлено Ариной ХамидуллинойАрина Хамидуллина
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
Арина Хамидуллина
Обнаружив неточность, она обратилась в медиацентр ТОГУ и предоставила документы из семейного архива, которые не оставили сомнений в личности изображенного на фотографии. Из медиацентра информацию передали в фотослужбу медиагруппы. После проверки данных подпись к фотографии в Медиабанке РИА Новости была исправлена.
Судьба архивного снимка
Как объяснила продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш, неточностей в описании военных фотографий было много. В период войны ключевые негативы в Совинформбюро передавались поштучно, и каждая фотография сопровождалась корректной текстовкой и достоверными данными. Однако основные массивы негативов военкоры стали сдавать в архив примерно с 1960-х годов. Информация в журнал регистрации записывалась тогда со слов автора. За 20 лет, прошедших со дня Победы, фотографы могли либо что-то забыть, либо предоставить неполную информацию.
© Фото предоставлено Ариной ХамидуллинойЖурналы регистрации
Журналы регистрации
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
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© Фото предоставлено Ариной ХамидуллинойЖурналы регистрации
Журналы регистрации
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
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Журналы регистрации
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
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Журналы регистрации
© Фото предоставлено Ариной Хамидуллиной
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Кроме того, специалист Медиабанка рассказала, что в 2004 году был оцифрован и опубликован портрет Максима Пассара, описанный в журнале регистрации так: "Снайпер нанаец Максим Пассар 1942 год".
А в 2005 году очередь дошла до того самого снимка, на котором Арина Хамидуллина через много лет узнает своего прадеда. В журнале регистрации значилось только: "Снайпер нанаец Пассар". Без имени, без деталей. Скорее всего на момент передачи кадра в архив в 1967 году автор снимка уже не помнил всех подробностей.
"Видимо, на основании ранее выпущенного кадра редактор добавил имя Максим, так как о других снайперах нанайцах Пассарах информации не было", — сказала Мангуш.
Дополнительную сложность создало и качество самого снимка. Пленка военных лет — крупнозернистая, детализация снимков — невысокая, поэтому по лицу не всегда удается однозначно определить личность человека.
"Начиная с 2022 года сотрудники Службы визуальных проектов проверяют и исправляют все материалы по Великой Отечественной войне", — подчеркнула Ольга Мангуш. Она добавила, что в Медиабанке есть форма обратной связи, куда можно написать о неточностях.
"Мы всегда с большой благодарностью относимся к таким сведениям", — заключила специалист.
Многие героические эпизоды прошлого нашей страны до сих пор остаются нерассказанными. Поэтому сегодня работа по восстановлению исторической памяти продолжается — в том числе благодаря совместным усилиям родственников ветеранов, информационных агентств и университетов.