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Раскрыта тайна Пассара. Кем на самом деле оказался герой военной фотографии

Раскрыта тайна Пассара. Кем на самом деле оказался герой военной фотографии - РИА Новости, 29.07.2025

Раскрыта тайна Пассара. Кем на самом деле оказался герой военной фотографии

На фотовыставке "Освобождение. Мир народам" студентка узнала в бойце на снимке своего прадеда. Оказалось, что портрет ветерана несколько десятилетий подписывали РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:00:00+03:00

2025-07-29T09:00:00+03:00

2025-07-29T09:00:00+03:00

общество

хабаровский край

нанайский район

сталинград

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

освобождение. путь к победе

освобождение. мир народам

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На фотовыставке "Освобождение. Мир народам" студентка узнала в бойце на снимке своего прадеда. Оказалось, что портрет ветерана несколько десятилетий подписывали именем земляка-однофамильца. Кто изображен на известной архивной фотографии времен Второй мировой войны, с кем его путали все эти годы, каким был боевой путь двух героев и как совместная работа университета и информационного агентства помогла восстановить историческую правду — читайте в материале РИА Новости.Земляки-однофамильцыГлавные герои этой истории — Иннокентий Пассар и Максим Пассар — участники Великой Отечественной войны, уроженцы Хабаровского края, нанайцы по национальности. Одинаковая фамилия и общая малая родина стали одной из главных причин того, что земляков путали на протяжении многих лет.Фамилия Пассар достаточно распространена среди нанайцев. Это связано с особенностями появления фамилий у представителей этого народа. В советское время, в процессе паспортизации, многие жители Дальнего Востока вписывали в графу "фамилия" название своего рода или клана. Так, фамилию Пассар, предположительно происходящую от одного из родовых наименований, получили очень многие жители Нанайского района Хабаровского края. Неудивительно, что в архивах из-за этого периодически возникала путаница.Чтобы внести ясность, рассказываем, кем были Максим и Иннокентий Пассары.Путь известного снайпераО Максиме Пассаре известно много. Будущий снайпер родился в 1923 году в Нанайском районе Хабаровского края в семье охотника. В 19 лет он добровольцем ушел на фронт, чтобы отомстить врагу за погибшего брата. Тогда, если верить его наградному листу, Пассар дал клятву: "За смерть брата уничтожу сотню фашистов, этот счет уже не далеко". В мае 1942 года он прошел снайперскую подготовку в частях Северо-Западного фронта.Дороги войны привели Максима Пассара под Сталинград, где он и стал знаменитым снайпером. Воевал в 117 стрелковом полку 23 стрелковой дивизии в составе 65-й армии под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Павла Батова. Максим Пассар уничтожил более 200 вражеских солдат и офицеров, что делает его одним из наиболее результативных снайперов Сталинградского фронта."Немцы сбрасывали листовки с дикими угрозами в адрес Максима Пассара. Я знаю еще только одного человека, тоже снайпера нашей страны, на которого тогда фашистские пропагандисты с такой же ненавистью обрушивали свою злобу, — это Илья Эренбург", — писал генерал армии Павел Батов в книге "В походах и боях".Максим Пассар внес большой вклад в развитие снайперского движения в Красной армии, принимал активное участие в практическом обучении стрелков.В конце января 1943 года он погиб в бою примерно в 20 километрах от Сталинграда. В наградном листе сказано, что старший сержант Пассар, оказывая содействие наступающей пехоте, уничтожил два вражеских пулеметных расчета, но сам получил смертельные ранения. Похоронили нанайского снайпера в поселке Городище в братской могиле.Генерал армии Павел Батов вспоминал: "В последнюю свою атаку Максим шел, как всегда, неистово. Треух развевался на бегу. Полушубок нараспашку. Гимнастерка расстегнута, обнаженная грудь подставлена навстречу обжигающему ветру. Таким я хотел бы видеть памятник этому замечательному солдату".Через 65 лет после окончания Великой Отечественной войны снайперу Максиму Пассару после многочисленных обращений жителей Найхина к президенту России Дмитрию Медведеву посмертно присуждено звание Героя России.Связист, прошедший всю войнуЕсли о жизни Максима Пассара представлено достаточно информации в открытых источниках, то биография его однофамильца до сих пор оставалась неизвестной широкой аудитории.Дочь ветерана Евгения Пассар рассказала РИА Новости, что ее отец — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант, связист 1028 стрелкового полка 260 стрелковой дивизии — родился 8 марта 1914 года в стойбище близ села Найхин Нанайского района Хабаровского края. Был старшим из троих детей в семье.Летом 1941 года Иннокентий Пассар ушел на фронт. Прошел ускоренные курсы подготовки в военном училище и получил звание младшего лейтенанта. По словам его дочери, перед отправкой на передовую Иннокентий принимал участие в легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.По воспоминаниям родных, он воевал храбро, не раз вызывал огонь противника на себя. Был ранен: получил контузию, вследствие чего частично потерял слух, и пулевое ранение в грудь. Пулю так и не извлекли — врачи сочли операцию слишком рискованной. Иннокентий прожил с ней до самой смерти: 10 ноября 1982 года, почти через 40 лет после окончания войны, он скончался от последствий этого ранения.За боевые заслуги Иннокентий Пассар был награжден медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За отвагу".Пассар вернулся на родину в марте 1946 года. Некоторое время он работал в родном селе, а позже был направлен в поселок Сира, где возглавил местный клуб и занимался культурным просвещением коренных народов Севера. По воспоминаниям дочери, он был активным и жизнерадостным человеком, любил ходить с женой на танцы, где часто играл на балалайке и гармошке.Неожиданное совпадениеПоводом для рассказа о судьбах двух героев-однофамильцев стала фотовыставка в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", организованная медиагруппой "Россия сегодня" и Тихоокеанским государственным университетом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция, открывшаясянесколько месяцев назад в ТОГУ в Хабаровске, посвящена вкладу дальневосточников в Победу над нацизмом.В основе выставки — фотоархив Совинформбюро (ныне РИА Новости Медиабанк), правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены бойцы, командиры, рабочие тыла — простые люди, чьими усилиями была достигнута Победа.Среди представленных кадров одну из посетительниц выставки — студентку ТОГУ Арины Хамидуллину — особенно заинтересовал портрет улыбчивого солдата с автоматом в руках. На фотографии Арина узнала своего прадеда Иннокентия Пассара. Однако подпись к снимку гласила следующее: "Снайпер 117-го стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Максим Александрович Пассар, уроженец Нанайского района Хабаровского края, уничтоживший 237 вражеских солдат и офицеров"."Бабушка с детства рассказывала мне о прадедушке. Я делала о нем доклады в школе, всегда старалась узнать больше. Я очень горжусь им. Когда увидела его фотографию на выставке, просто не смогла пройти мимо. Такие вещи важны — это наша память, наша история", — рассказала правнучка Иннокентия Пассара Арина Хамидуллина.Обнаружив неточность, она обратилась в медиацентр ТОГУ и предоставила документы из семейного архива, которые не оставили сомнений в личности изображенного на фотографии. Из медиацентра информацию передали в фотослужбу медиагруппы. После проверки данных подпись к фотографии в Медиабанке РИА Новости была исправлена.Судьба архивного снимкаКак объяснила продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш, неточностей в описании военных фотографий было много. В период войны ключевые негативы в Совинформбюро передавались поштучно, и каждая фотография сопровождалась корректной текстовкой и достоверными данными. Однако основные массивы негативов военкоры стали сдавать в архив примерно с 1960-х годов. Информация в журнал регистрации записывалась тогда со слов автора. За 20 лет, прошедших со дня Победы, фотографы могли либо что-то забыть, либо предоставить неполную информацию.Кроме того, специалист Медиабанка рассказала, что в 2004 году был оцифрован и опубликован портрет Максима Пассара, описанный в журнале регистрации так: "Снайпер нанаец Максим Пассар 1942 год".А в 2005 году очередь дошла до того самого снимка, на котором Арина Хамидуллина через много лет узнает своего прадеда. В журнале регистрации значилось только: "Снайпер нанаец Пассар". Без имени, без деталей. Скорее всего на момент передачи кадра в архив в 1967 году автор снимка уже не помнил всех подробностей."Видимо, на основании ранее выпущенного кадра редактор добавил имя Максим, так как о других снайперах нанайцах Пассарах информации не было", — сказала Мангуш.Дополнительную сложность создало и качество самого снимка. Пленка военных лет — крупнозернистая, детализация снимков — невысокая, поэтому по лицу не всегда удается однозначно определить личность человека."Начиная с 2022 года сотрудники Службы визуальных проектов проверяют и исправляют все материалы по Великой Отечественной войне", — подчеркнула Ольга Мангуш. Она добавила, что в Медиабанке есть форма обратной связи, куда можно написать о неточностях."Мы всегда с большой благодарностью относимся к таким сведениям", — заключила специалист.Многие героические эпизоды прошлого нашей страны до сих пор остаются нерассказанными. Поэтому сегодня работа по восстановлению исторической памяти продолжается — в том числе благодаря совместным усилиям родственников ветеранов, информационных агентств и университетов.

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