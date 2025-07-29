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После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025
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18:00 29.07.2025 (обновлено: 18:13 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032192492.html
После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025
После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:00:00+03:00
2025-07-29T18:13:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чкаловский район
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.В управлении СК по региону добавили, что трехэтажное кирпичное здание было нежилым. Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают интересующую следствие документацию, принимают меры к установлению и допросу очевидцев.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций здания, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. Пострадавших при ЧП не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, уточнял также минздрав региона. До полного разбора завалов на месте остается бригада врачей.В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что в Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Мартовской произошло частичное обрушение офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения, самостоятельно покинули офисы 12 работников. По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании.Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло частичное обрушение.
https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html
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екатеринбург
россия
чкаловский район
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), чкаловский район, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чкаловский район, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

После обрушения офисного здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

© Фото : Будни пожарногоОбрушение здания в Екатеринбурге
Обрушение здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Будни пожарного
Обрушение здания в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
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В управлении СК по региону добавили, что трехэтажное кирпичное здание было нежилым. Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают интересующую следствие документацию, принимают меры к установлению и допросу очевидцев.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций здания, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. Пострадавших при ЧП не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, уточнял также минздрав региона. До полного разбора завалов на месте остается бригада врачей.
В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что в Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Мартовской произошло частичное обрушение офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения, самостоятельно покинули офисы 12 работников. По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании.
Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло частичное обрушение.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чкаловский районВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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