https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032192492.html

После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025

После обрушения здания в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:00:00+03:00

2025-07-29T18:00:00+03:00

2025-07-29T18:13:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чкаловский район

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032145503_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_80fcc3b9821dafa74fd2c4568048a818.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения офисного здания в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.В управлении СК по региону добавили, что трехэтажное кирпичное здание было нежилым. Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают интересующую следствие документацию, принимают меры к установлению и допросу очевидцев.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций здания, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. Пострадавших при ЧП не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, уточнял также минздрав региона. До полного разбора завалов на месте остается бригада врачей.В свою очередь руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что в Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Мартовской произошло частичное обрушение офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения, самостоятельно покинули офисы 12 работников. По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании.Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло частичное обрушение.

https://ria.ru/20250728/astrahan-2031915473.html

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

екатеринбург

россия

чкаловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), чкаловский район, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)