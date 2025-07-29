https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032151062.html

В МВД назвали возможную причину обрушения здания в Екатеринбурге

В МВД назвали возможную причину обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

В МВД назвали возможную причину обрушения здания в Екатеринбурге

Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:41:00+03:00

2025-07-29T15:41:00+03:00

2025-07-29T15:55:00+03:00

екатеринбург

происшествия

валерий горелых

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание."Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет."Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет", – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031912924.html

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

екатеринбург

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екатеринбург, происшествия, валерий горелых, свердловская область