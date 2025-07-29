В МВД назвали возможную причину обрушения здания в Екатеринбурге
ГУМВД: обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло из-за ветхости
© Фото : Будни пожарногоОбрушение здания в Екатеринбурге
© Фото : Будни пожарного
Обрушение здания в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 – трехэтажное административное здание.
"Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.
В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет.
"Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет", – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
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