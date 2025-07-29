https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032148561.html

Прокуратура проведет проверку после обрушения скалы в Кисловодске

Прокуратура проведет проверку после обрушения скалы в Кисловодске - РИА Новости, 29.07.2025

Прокуратура проведет проверку после обрушения скалы в Кисловодске

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения скалы в Кисловодске Ставропольского края, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

кисловодск

ставропольский край

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происшествия

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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения скалы в Кисловодске Ставропольского края, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести. "По предварительным данным, в обед 29 июля на территории одного из санаториев Кисловодска произошло обрушение скальной породы. В результате телесные повреждения получили два человека. По данному факту прокуратура города Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего. На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи", – сообщил собеседник агентства. Отмечается, что ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20250729/zdanie-2032147037.html

https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html

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кисловодск, ставропольский край, россия, происшествия