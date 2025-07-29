Прокуратура проведет проверку после обрушения скалы в Кисловодске
Прокуратура проведет проверку после обрушения скалы в Кисловодске на Ставрополье
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюМесто обвала грунта в Кисловодске
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Место обвала грунта в Кисловодске
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения скалы в Кисловодске Ставропольского края, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести.
В Екатеринбурге частично обрушилось здание
Вчера, 15:26
"По предварительным данным, в обед 29 июля на территории одного из санаториев Кисловодска произошло обрушение скальной породы. В результате телесные повреждения получили два человека. По данному факту прокуратура города Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего. На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи", – сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле прокуратуры.
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
28 июля, 11:53