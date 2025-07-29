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Благоустройство территории ТЦ, созданного по госпрограмме, выполнят в ВАО - РИА Новости, 29.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 29.07.2025 (обновлено: 11:13 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/obekty-2032088739.html
Благоустройство территории ТЦ, созданного по госпрограмме, выполнят в ВАО
Благоустройство территории ТЦ, созданного по госпрограмме, выполнят в ВАО - РИА Новости, 29.07.2025
Благоустройство территории ТЦ, созданного по госпрограмме, выполнят в ВАО
Рядом с торговым центром "Открытый" в Богородском, строящегося по городскому проекту стимулирования создания мест приложения труда, появятся арт-объекты, указал РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:00:00+03:00
2025-07-29T11:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Рядом с торговым центром "Открытый" в Богородском, строящегося по городскому проекту стимулирования создания мест приложения труда, появятся арт-объекты, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Проекты, реализуемые при поддержке города, способствуют не только созданию рабочих мест, но и формированию современной, комфортной городской среды. Так, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда районе Богородское появится новый торговый центр общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что после его завершения свыше 800 жителей ВАО смогут работать недалеко от дома. Необходимым этапом станет благоустройство территории вокруг ТЦ, которая охватит 700 квадратных метров. Планируется там поставить малые архитектурные формы и арт-объекты и озеленение.Девелопером проекта выступает компания "Мангазея".Руководитель группы разработки продукта данного предприятия Виктория Захарова подчеркнула, что помимо торговых площадей, на трех этажах разместятся кофейни, рестораны, фитнес-пространство и детская игровая зона. Для посетителей помимо парковки организуют велопарковку, пешеходный бульвар и зону отдыха.Торговый центр будет находится в составе жилого комплекса, строительство контролирует Мосгосстройнадзор.Проект стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Планируется построить свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Это будут промышленные компании, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Благоустройство территории ТЦ, созданного по госпрограмме, выполнят в ВАО

Арт-объекты появятся рядом с ТЦ "Открытый" на востоке Москвы по горпрограмме

© Фото : пресс-служба ДИППБлагоустроенная территория рядом с торговым центром "Открытый" в Богородском
Благоустроенная территория рядом с торговым центром Открытый в Богородском - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Благоустроенная территория рядом с торговым центром "Открытый" в Богородском
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Рядом с торговым центром "Открытый" в Богородском, строящегося по городскому проекту стимулирования создания мест приложения труда, появятся арт-объекты, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Проекты, реализуемые при поддержке города, способствуют не только созданию рабочих мест, но и формированию современной, комфортной городской среды. Так, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда районе Богородское появится новый торговый центр общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Он добавил, что после его завершения свыше 800 жителей ВАО смогут работать недалеко от дома. Необходимым этапом станет благоустройство территории вокруг ТЦ, которая охватит 700 квадратных метров. Планируется там поставить малые архитектурные формы и арт-объекты и озеленение.
Девелопером проекта выступает компания "Мангазея".
Руководитель группы разработки продукта данного предприятия Виктория Захарова подчеркнула, что помимо торговых площадей, на трех этажах разместятся кофейни, рестораны, фитнес-пространство и детская игровая зона. Для посетителей помимо парковки организуют велопарковку, пешеходный бульвар и зону отдыха.
Торговый центр будет находится в составе жилого комплекса, строительство контролирует Мосгосстройнадзор.
Проект стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Планируется построить свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Это будут промышленные компании, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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