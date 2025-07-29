Рейтинг@Mail.ru
В США вырастут цены на лекарства, пишет New York Times - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/nyt-2032134681.html
В США вырастут цены на лекарства, пишет New York Times
В США вырастут цены на лекарства, пишет New York Times - РИА Новости, 29.07.2025
В США вырастут цены на лекарства, пишет New York Times
Цены на лекарства, в том числе на препараты для похудения, могут вырасти из-за пошлин в размере 15% на экспорт из ЕС в США, пишет американская газета New York... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:42:00+03:00
2025-07-29T14:42:00+03:00
в мире
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_803efbbdef358e65bded484b362918c8.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на лекарства, в том числе на препараты для похудения, могут вырасти из-за пошлин в размере 15% на экспорт из ЕС в США, пишет американская газета New York Times. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "На многие фармацевтические продукты, производимые в Европе, будут действовать пошлины в размере 15%, что... потенциально приведет к росту цен на лекарства", - говорится в публикации. По данным издания, в Европе производят лекарство от рака Кейтруда, а также популярные препараты для похудения, такие как "Оземпик", цены на них могут вырасти из-за пошлин. Также отмечается, что новые затраты на импорт могут увеличить расходы фармацевтической промышленности на миллиарды долларов.
https://ria.ru/20250728/ssha-2032024536.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_f4d29d917b24cfd26b724a64daa1a492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В США вырастут цены на лекарства, пишет New York Times

NYT: в США могут вырасти цены на лекарства из-за пошлин в 15% на экспорт из ЕС

© Фото : Freepik / zinkevychЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Freepik / zinkevych
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на лекарства, в том числе на препараты для похудения, могут вырасти из-за пошлин в размере 15% на экспорт из ЕС в США, пишет американская газета New York Times.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"На многие фармацевтические продукты, производимые в Европе, будут действовать пошлины в размере 15%, что... потенциально приведет к росту цен на лекарства", - говорится в публикации.
По данным издания, в Европе производят лекарство от рака Кейтруда, а также популярные препараты для похудения, такие как "Оземпик", цены на них могут вырасти из-за пошлин. Также отмечается, что новые затраты на импорт могут увеличить расходы фармацевтической промышленности на миллиарды долларов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
28 июля, 20:21
 
В миреСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала